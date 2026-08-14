Arada: arte, fe y tradición se encuentran en este rincón de Santa Bárbara

Arada, bañada por colores y rodeada de un encanto natural inpresionante, se viste de gala durante este fin de semana para cerrar su gran Feria Patronal en honor a la Virgen del Tránsito.
Uno de los mayores atractivos de Arada está a simple vista. Más de 200 obras cubren fachadas de viviendas y otros inmuebles del casco urbano, convirtiendo sus calles en una extensa exposición artística al aire libre, según documenta el Instituto Hondureño de Turismo (IHT).
Este rincón lleno de color y tradición está cargado de actividades para disfrutar en familia. Este viernes 14 de agosto en el parque central de Arada estarán como invitados especiales el grupo musical Mariachi Los Halcones.
Ubicado a dos horas de San Pedro Sula y a tres de Tegucigalpa, con la calidez característica de sus habitantes, Arada ofrece un escenario perfecto para escapadas inolvidables. Con actividades religiosas en honor a la Virgen del Tránsito, por ejemplo, este sábado será la alborada, el Santo Rosario, encuentros parroquiales y misas solemnes.
Entre sus atractivos están pinturas sobre antiguas casas de tierra y techos de teja. Esa combinación entre arquitectura tradicional y arte contemporáneo es precisamente una de las imágenes que distingue hoy al municipio dentro de la oferta turística de Santa Bárbara y la región occidental del país.
Recorrer el casco urbano se ha convertido en sí mismo en una experiencia turística. Cada esquina puede revelar una obra distinta: enormes aves, personajes de la vida rural, paisajes naturales y escenas costumbristas aparecen entre puertas y ventanas de las viviendas.
El colorido de Arada adquiere un significado especial durante agosto. El municipio desarrolla su tradicional feria patronal que tiene como fecha central el 15 de agosto y que reúne a habitantes y visitantes para vivir año con años momentos inolvidables.
Misas, actividades religiosas y encuentros comunitarios forman parte de una celebración que conserva la relación entre fe y vida cotidiana. Durante estos días, las familias aradeñas participan en los actos preparados alrededor de su patrona y reciben a visitantes procedentes de otros municipios.
La agenda de la Feria Agostina 2026 incluye actividades culturales, recreativas y religiosas. Las publicaciones difundidas desde el municipio anuncian celebraciones durante agosto bajo el lema de mantener vivas la tradición y la fe de los habitantes de Arada.
El Parque Central vuelve a convertirse durante la feria en uno de los puntos de reunión. La programación de 2026 ha incluido noches musicales y actividades populares, espacios que sirven para reunir tanto a las familias del municipio como a quienes llegan desde otras comunidades.
El desarrollo turístico alrededor de los murales tiene además un componente económico. El Instituto Hondureño de Turismo ha respaldado a emprendedores de Arada con espacios promocionales destinados a que puedan ofrecer sus productos durante ferias y actividades turísticas.
Para los pequeños emprendedores, las celebraciones representan una oportunidad para acercarse directamente al visitante. El objetivo, de acuerdo con Turismo, es que estos espacios contribuyan a fortalecer la economía local y permitan mostrar de forma directa los productos y atractivos del municipio.
Entre las actividades organizadas en el marco de la Feria Agostina 2026, figura una Feria de la Salud desarrollada por la Alcaldía Municipal junto con instituciones sanitarias locales, ampliando la programación más allá de las actividades culturales y recreativas.
Este año, la celebración también reservó un espacio para reconocer a los hombres y mujeres que, con su trabajo, esfuerzo y arraigo, contribuyeron a forjar la Arada de hoy, entre ellos, Cleofas C. Caballero.
Fueron homenajeados apellidos ligados a la historia y al desarrollo del municipio, hombres y mujeres cuyos nombres de familias permanecen vivoa y se transmiten de generación en generación como parte de la memoria y la identidad de esta comunidad santabarbarense.
Las fachadas llenas de color convierten cada recorrido por Arada en una atractiva ruta fotográfica. En sus murales, la fauna silvestre se mezcla con escenas de la vida rural: hombres y mujeres arando la tierra, criando ganado y cuidando animales de granja, imágenes que retratan una cultura profundamente ligada al campo y a las tradiciones que han marcado la historia del municipio.
Arada, con su muralismo y cultura, ha encontrado una forma de transformar su patrimonio tradicional en atractivo turístico. El IHT ya incluye a Arada entre los destinos de Santa Bárbara donde desarrolla acciones vinculadas a promoción turística y apoyo a los emprendimientos locales.
Durante la Feria Patronal, Arada reúne en un mismo recorrido tres elementos que explican buena parte de su identidad: arte en sus calles, tradición en sus actividades y fe alrededor de Santa María del Tránsito. Para el visitante, la experiencia comienza caminando y observando sus paredes.
Las autoridades municipales han destacado el entusiasmo de la población durante las festividades. “Queremos que cada hondureño que nos visite se sienta en casa y disfrute de una celebración hecha con tradición y alegría”, expresó el vicealcalde Omar Caballero, quien además participa en la organización de la feria.
Dentro de las actividades está la coronación de la Reina juvenil Alexa I, la gran fiesta del recuerdo con la Marima Orquesta Usula Internacional; además se disfrutará de show de luces, desfile hípico y muchos eventos programados. No se pierda la oportunidad de recorrer sus murales mientras se vive el ambiente de su Feria Patronal.
Arada conserva el encanto de los pueblos del occidente hondureño, donde las calles tranquilas, las viviendas tradicionales y los paisajes montañosos se combinan con el colorido de sus murales. Cada rincón ofrece una postal distinta, marcada por la sencillez de su arquitectura y la calidez de una comunidad orgullosa de sus raíces.
La juventud aradeña también aporta frescura y alegría a la identidad del municipio. Jóvenes y niños participan en las actividades culturales, religiosas y festivas, luciendo con orgullo sus tradiciones y convirtiéndose en una nueva generación llamada a preservar la historia, el arte y las costumbres que distinguen a Arada.
En Arada, las tradiciones no solo se recuerdan: se viven. Las familias participan con entusiasmo en las celebraciones religiosas, actividades culturales y encuentros comunitarios, transmitiendo de padres a hijos un profundo sentido de pertenencia. Ese amor por sus costumbres mantiene viva la esencia del municipio y fortalece los lazos entre generaciones.
Anote, anímese y vaya a disfrutar de los últimos días de la feria.