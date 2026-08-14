Arada: arte, fe y tradición se encuentran en este rincón de Santa Bárbara

Las fachadas llenas de color convierten cada recorrido por Arada en una atractiva ruta fotográfica. En sus murales, la fauna silvestre se mezcla con escenas de la vida rural: hombres y mujeres arando la tierra, criando ganado y cuidando animales de granja, imágenes que retratan una cultura profundamente ligada al campo y a las tradiciones que han marcado la historia del municipio.