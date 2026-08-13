Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 14 de agosto

En Comayagua, los cortes están programados en un amplio número de barrios, colonias, afectadas figuran Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Millenium, bulevar Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, colonia Brisas de Altamira, colonia Piedras Bonitas Sur, barrio San Blas y barrio San Sebastián, Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, residencial Jardines de Capiro, Los Arcos y Miravalle, además de las aldeas El Capiro, La Guadalupe, El Volcán, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo y La Harris, sectores como la montaña de La Oki, colonia Los Geranios, barrio Santa Lucía, aldeas La Jaguita, El Paraíso, El Matazano, Playitas y El Taladro, así como el caserío Voluntades Unidas, el Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio y La Escalera. Asimismo, en los caseríos San Antonio, El Tule, Los Lirios, San Miguel de Selguapa, Corralito y San Antonio de La Libertad, además de las aldeas Veracruz, La Ceibita, El Sitio y El Ciruelo, Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, caserío Agua Fría, aldea Mata de Plátano, Club Campo de Golf, aldea El Edén, Escuela Saint Johns, Instituto Nido de Águilas, Instituto El IHCI, Rastro Municipal, municipio de El Rosario y aldea Agua Salada. Estas interrupciones están previstas de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.