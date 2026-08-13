Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 14 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 14 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Atlántida, Comayagua y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Comayagua, los cortes están programados en un amplio número de barrios, colonias, afectadas figuran Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Millenium, bulevar Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, colonia Brisas de Altamira, colonia Piedras Bonitas Sur, barrio San Blas y barrio San Sebastián, Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, residencial Jardines de Capiro, Los Arcos y Miravalle, además de las aldeas El Capiro, La Guadalupe, El Volcán, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo y La Harris, sectores como la montaña de La Oki, colonia Los Geranios, barrio Santa Lucía, aldeas La Jaguita, El Paraíso, El Matazano, Playitas y El Taladro, así como el caserío Voluntades Unidas, el Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio y La Escalera. Asimismo, en los caseríos San Antonio, El Tule, Los Lirios, San Miguel de Selguapa, Corralito y San Antonio de La Libertad, además de las aldeas Veracruz, La Ceibita, El Sitio y El Ciruelo, Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, caserío Agua Fría, aldea Mata de Plátano, Club Campo de Golf, aldea El Edén, Escuela Saint Johns, Instituto Nido de Águilas, Instituto El IHCI, Rastro Municipal, municipio de El Rosario y aldea Agua Salada. Estas interrupciones están previstas de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.
En Comayagua y Santa Cruz de Yojoa también se contemplan cortes que afectarán sectores como Generación Churune, barrio Cabañas, barrio La Independencia, colonia Mazzarella, colonia Mejicapa, barrio Arriba, barrio Torondón, Comayagua Medical Center y barrio Abajo. La lista continúa con las colonias Casa Blanca, Jarín, San Martín, Los Almendros, barrio La Zarcita, colonia Pinto, Fuerzas Armadas, Milagro de Dios, Voluntades Unidas, Policía Nacional, Iván Betancourth, 9 de Noviembre, Sagrado Corazón y residencial Villa Santa Martha. También se verán afectados sectores rurales como las aldeas Las Anonas, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de La Rosa, Celequitos, La Palma, Lomas del Cordero, San Jerónimo de La Cuesta y Jamalteca. Los cortes se extenderán además a los municipios de San Jerónimo, La Libertad, Ojos de Agua, San Luis, Las Lajas y Minas de Oro, así como a sectores como caserío Buena Vista del Norte, Las Manzanas, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Los Puentes, Los Anisales, Valle Bonito, Las Aradas, El Buen Pastor, Montañuelas, Cabeceras, Joya del Blanco, La Laguna y Agua Blanca. El horario previsto es de 8:15 a.m. a 4:15 p.m.
En San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, la interrupción del servicio está programada de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y afectará Jicarito, San Antonio de Oriente, San Juan del Rancho, La Estancia, El Terrero, La Ciénaga, Uyuca, Pinares de Uyuca, Nueva Tatumbla, Tatumbla, Linaca, caseríos La Loma, La Lima y Las Moras. La suspensión también incluye Azacualpa, aldea Santa Elena, El Aguacate, El Zope, El Boquerón y zonas aledañas.
En Choloma, Cortés, los trabajos programados afectarán la colonia Las Pilas, colonia Sinor, Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, colonias Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de Septiembre, La Confianza y Nueva Florida I, II, III y IV. También figuran entre las zonas afectadas El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, ZIP América, ADECA (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras y Corindplast. El corte en estos sectores está programado de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. y también contempla la colonia Jardines del Campo, colonia Villa Cecilia, Industrias del Trópico y la gasolinera Puma.
En Atlántida, las interrupciones abarcarán la colonia Los Bomberos, residencial Atlante, colonia Los Fuertes, Buenos Aires, Universidad Católica de Honduras, Miraflores, residencial Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, colonia Merren, Melgar #2, Villa H, López Bonito, residencial Pico Bonito, Alemán Bendeck, Mitch, Narciso Hernández, 9 de Septiembre, 13 de Abril y Elisia. En el municipio de El Porvenir se contempla la suspensión en las aldeas Montevideo, Burgos, El Pino —en los sectores desde la gasolinera hacia La Ceiba y desde la gasolinera hacia Tela—, Caracas, La Unión, Monte Pobre, El Bambú, Cáceres, El Gancho, Orotina, Saladito y Camelias, además de la aldea El Chorizo. En el municipio de San Francisco se incluyen la colonia Hyde, Escuela JFK, aldea San Francisco Viejo, aldea La Frutera, Cuarto Batallón de Infantería, aldea Santa Ana, CAICESA y aldea El Naranjal. Para el municipio de La Másica, la programación incluye la aldea La Cumbre, colonia Alemana, Pozo Sarco, Río Cuero, aldea Monte Negro, aldea Trípoli, colonia Los Indios, aldea Punta de Rieles, El Embarcadero, aldea Tierra Firme, aldea San Antonio, aldea Agua Caliente, aldea El Oro, aldea San Juan Benque, residencial Villa Real, San Juan Pueblo e Hidroeléctrica Los Laureles. Estas interrupciones en Atlántida están previstas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
La programación también contempla otras zonas de Atlántida, entre ellas Hidroeléctrica Contempo, colonia Brisas de América, aldea Siempre Viva, aldea Lombardía, aldea Piedra de Afilar, Flores de Italia, Mata de Guineo, La Libertad, aldea El Suspiro, aldea Los Cerritos, aldea San José, La Guadalupe y La Ensenada. En el municipio de Esparta, los sectores incluidos son colonia Villa Linda, Los Pinos, Satélite, Las Vegas, barrio Danto, Melgar #2, Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, Bombas SANAA, colonia La Esperanza, Yesenia Castillo, Dantillo, Villas del Carmen, Las Delicias, San Juanes, San Martín y Las Flores. La lista continúa con las colonias La Ponce, Montecristo, Ramón Leva —Barranco Chele—, residencial San Gabriel, LEYDE, Palmira, residencial Quinta San Fernando, Casa Blanca, Villa Santa Lucía, CRILA, Bajos de Palmira, Trejo, Universidad, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Gracias a Dios, Menonita y 26 de Junio. También se contemplan Lomas de Palmira, Iglesia Gran Comisión, colonia Rodas, Armenia Bonito, CURLA, aldea Armenia Bonito, colonias Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, SITRALEYDE, Nueva Aeropuerto Internacional Golosón, Roberto Padilla, Miramontes, 15 de Septiembre, Club de Leones, El Confite, Irías Navas, Villa Olímpica, Carril del 7, Carril del 8, Xochimilco, Municipal, Bonitillo, Rivera del Caribe, Cerrato y 1ro de Mayo.