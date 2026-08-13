La popular fan de Honduras fue conquistada y revela toda la verdad sobre última polémica

No dudó cuando le preguntaron si se considera la aficionada más famosa del Platense. Con una respuesta marcada por la seguridad, pero también por la humildad, reconoció que actualmente siente que ocupa ese lugar entre los seguidores del conjunto porteño. “Desde mi humildad voy a decir que sí. No lo voy a negar, es cierto”, afirmó entre risas, aceptando que la popularidad que ha alcanzado en redes sociales la ha convertido en uno de los rostros más reconocidos vinculados al club.