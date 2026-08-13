La popular fan de Honduras fue conquistada y revela toda la verdad sobre última polémica

Escarleth Desiré García se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos entre los aficionados que asisten a los estadios de Honduras.
Su incondicional pasión por el Platense, su carisma y la manera en que vive cada partido del conjunto porteño la han llevado a ganar una gran popularidad en redes sociales, donde muchos la consideran una de las aficionadas más sensuales del fútbol hondureño.
Desde niña desarrolló un profundo cariño por el equipo escualo y, pese a los momentos difíciles que ha atravesado el club, asegura que su pasión permanece intacta y que continuará alentándolo sin importar las circunstancias.
Su historia en las redes sociales tomó un giro inesperado hace poco más de un año. Durante uno de los encuentros del Platense en el estadio Excélsior, varias fotografías captadas desde las gradas comenzaron a circular rápidamente en Facebook. Las imágenes terminaron convirtiéndose en un fenómeno viral y miles de usuarios quedaron sorprendidos por su belleza, pero también por la intensidad con la que vivía el partido y alentaba a su equipo.
Escarleth visitó las instalaciones de Diario LA PRENSA, donde sostuvo una amena conversación y decidió hablar sin filtros sobre diferentes aspectos de su vida.
Durante la charla también sorprendió al revelar que ha recibido mensajes de diferentes futbolistas a través de las redes sociales. Aunque decidió mantener sus identidades bajo reserva, aseguró que entre quienes le han escrito hay jugadores relacionados con el fútbol de Honduras, Estados Unidos, Europa y la MLS. Una confesión que, sin duda, despertará la curiosidad de sus seguidores.
¿Le debes esa fama al equipo Platense? "Sí, el equipo de mis amores toda la vida. He ido al estadio, pero ya con esto pues ya fue muy diferente", señaló.
¿Qué representa para ti apoyar a Platense desde las gradas? "Sí, la verdad es que, bueno, yo a pesar de que a veces los resultados del Platense no son los mejores ni los más favorables, yo soy muy orgullosa de ser platensista. Creo que toda mi vida voy a ser del Tiburón y estar en las gradas apoyando a mi equipo siempre es como un sinfín de emoción."
¿Qué futbolistas famosos te han escrito después de tu viralización? Ante esta pregunta, Escarleth Desiré García no pudo ocultar la sonrisa y reconoció que sí ha recibido mensajes de jugadores que han mostrado interés en conocerla.
“Sí, la verdad que sí, no lo voy a negar, no voy a mentir. Sí hay jugadores de Europa, de aquí de Honduras y también de Estados Unidos, de la MLS. La verdad es que sí me han escrito”, confesó la aficionada del Platense.
Cuando le preguntaron si podía revelar los nombres de los futbolistas que se han puesto en contacto con ella y, sobre todo, si alguno de ellos tiene esposa o pareja, Escarleth Desiré García prefirió mantener el misterio. “No, no lo voy a quemar, no lo voy a quemar. Algunos, no lo voy a quemar”, respondió entre risas, dejando claro que no está dispuesta a exponer públicamente la identidad de quienes le han enviado mensajes.
Al ser consultada sobre si algún futbolista le ha coqueteado directamente a través de las redes sociales, la aficionada del Platense reconoció que sí ha recibido muestras de interés de parte de jugadores. “Sí, hasta me han comentado, me han escrito”, confesó, dejando claro que algunos no han tenido reparos en hacer público su interés o buscar una conversación directamente con ella.
No dudó cuando le preguntaron si se considera la aficionada más famosa del Platense. Con una respuesta marcada por la seguridad, pero también por la humildad, reconoció que actualmente siente que ocupa ese lugar entre los seguidores del conjunto porteño. “Desde mi humildad voy a decir que sí. No lo voy a negar, es cierto”, afirmó entre risas, aceptando que la popularidad que ha alcanzado en redes sociales la ha convertido en uno de los rostros más reconocidos vinculados al club.
Escarleth Desiré García sorprendió al hablar de su situación sentimental y confirmó que actualmente existe una persona especial en su vida. La aficionada del Platense fue consultada directamente sobre si está enamorada y, aunque intentó mantener el misterio, terminó reconociendo que su corazón ya tiene dueño.
“Pues por ahí, pero no le voy a contar. Sí, hay alguien por ahí, pero no le voy a contar”, respondió entre risas.
La joven dejó claro que atraviesa una etapa especial en el terreno sentimental, aunque por el momento prefiere mantener la identidad de su pareja completamente en privado.
Escarleth evitó revelar nombres, detalles de la relación o cuánto tiempo llevan juntos, demostrando que, pese a la atención que ha ganado en redes sociales, hay aspectos de su vida personal que todavía quiere mantener lejos de los reflectores.
Su confesión llega después de revelar que ha recibido mensajes y hasta comentarios con coqueteos de futbolistas de Honduras, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, Escarleth dejó claro que actualmente hay alguien que ocupa un lugar importante en su vida.
Escarleth Desiré García también decidió aclarar la reciente polémica que surgió en redes sociales a raíz de un video grabado en el estadio Excélsior. La aficionada del Platense explicó que todo ocurrió durante uno de los partidos a los que asistió para apoyar al conjunto porteño y aseguró que la situación fue sacada de contexto.
Según relató, llegó bastante tarde al recinto deportivo y, debido a la gran cantidad de aficionados que ya se encontraban en las instalaciones, tuvo dificultades para encontrar por dónde pasar. La joven detalló que el problema se originó porque en una de las zonas del estadio habían colocado nuevos asientos que, según su opinión, resultaban bastante incómodos para transitar.
Además, algunas personas se encontraban sentadas justamente en el espacio que debía utilizarse para caminar, por lo que no encontró otra alternativa que pasar por encima de los asientos para poder llegar a su lugar. “Yo llegué bien tarde al estadio y estaba lleno y yo quería pasar”, explicó Escarleth al recordar lo sucedido.
El momento quedó registrado en video y posteriormente una captura de esa grabación comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios y críticas hacia la aficionada. Escarleth aseguró que el video original había sido publicado “en buen plan”, pero posteriormente una imagen del mismo fue utilizada para cuestionarla y hacer parecer que había protagonizado una conducta inapropiada dentro del estadio. “Me quisieron envolver en una polémica”, señaló al explicar cómo terminó involucrada en la controversia.
Finalmente, Escarleth quiso dejar claro que no se trató de una provocación ni de una falta de respeto hacia los aficionados o el estadio. Simplemente intentaba llegar a su lugar en medio de la gran cantidad de personas que había en el Excélsior.