Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones

Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes: rumores, salidas y los refuerzos en los grandes equipos internacionales.
OFICIAL // El internacional belga Jérémy Doku ha firmado una extensión de contrato de cinco años con el Manchester City que amplía su vinculación con el club inglés hasta 2031.
OFICIAL // El lateral izquierdo español Pep Chavarría, perteneciente al Rayo Vallecano, en el que jugó las últimas cuatro temporadas, ha fichado por el Chelsea de Xabi Alonso hasta 2031, según informó este miércoles el club londinense.
OFICIAL // El delantero chileno Alexis Sánchez, de 37 años y que militó en el Sevilla la temporada pasada, ha fichado por el Montreal de la MLS, según anunció este martes el club canadiense.
OFICIAL // El internacional georgiano Giorgi Tsitaishvili vuelve a la liga española tras alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano, club en el que militará durante las próximas tres temporadas.
'L'Equipe' revela que el Tottenham Hotspur estaría dispuesto a desembolsar 60 millones de euros para hacerse con los servicios del estadounidense Folarin Balogun.
OFICIAL // Albert Riera se convierte en nuevo entrenador del Estrella Roja.
Desde Jijantes informan que el Barcelona habría preguntado al entorno de Pedro Porro. De querer su fichaje, rondaría los 80 millones de euros.
OFICIAL // Mateo Pellegrino se convierte en nuevo jugador de la Fiorentina con un contrato hasta 2031. Pagaron 25 millones de euros.
OFICIAL // Tijjani Reijnders se va del Manchester City y se va a Arabia Saudita. Los ingleses recibirán 61 millones del el Al Qadsiah.
Cristian 'Cuti' Romero viajó este jueves rumbo a España para concretar su fichaje por el Atlético de Madrid. El traspaso rondaría los 40 millones de euros y el Tottenham se queda con el 15 % de una futura venta.
Informan desde MARCA que el Borussia Dortmund se está lanzando por el fichaje de Héctor Fort. El juvenil del Barcelona está valorado en 20 millones de euros.
SkySport informa que un intermediario que actúa en nombre del Al-Hilal lanzó una oferta verbal por Osimhen por un valor de 130 millones de euros. Sin embargo, el Galatasaray rechazó la millonaria oferta.
Trabzonspor está en negociaciones avanzadas con el Al Hilal para cerrar el traspaso de Darwin Núñez.
Alex Grimaldo fue presentado este jueves como nuevo jugador del Atlético de Madrid.
The Athletic informa que el Real Madrid no realizará ningún fichaje en el mediocampo a no ser que algún jugador se marche.
Pese al interés del Bayern Múnich, Arsenal, PSG y Tottenham, el francés Jules Koundé ha decidido que no tiene intenciones de salir del Barcelona.
Ben Jacobs informa que la dirección deportiva del Chelsea fijó como plazo límite las 17:00 horas de este viernes para definir la venta de Enzo Fernández.
OFICIAL // El futbolista serbio Dusan Vlahovic se convirtió este jueves en nuevo jugador del Besiktas hasta el 2029, después de cuatro temporadas en la Juventus de Turín, según informó el club turco.
CONFIRMADO // El Barcelona y el PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano, por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, según informaron varios medios y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.
Los clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas con la intención de cerrar el traspaso este fin de semana. Las negociaciones se han resuelto en cuestión de días. El Barça conoció la semana pasada la firme decisión del delantero de fichar por el PSG y, tras rechazar una primera oferta de 40 millones fijos y 10 más en variables, la operación rondará los 50 millones de euros garantizados.
Sky Sports informa que el Manchester City ha rechazado una nueva oferta por Rodri, la cual rondaría los 65 millones de euros. El español habría decidido que, si el City no lograba un acuerdo económico con el club, no forzaría su salida.
Más adelante, Fabrizio Romano replicó que "Rodri regresó a Manchester desde Madrid mientras continúan las negociaciones con el Barcelona".