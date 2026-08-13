  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones

Barcelona agita el mercado, la nueva postura de Rodri, rechazan 130 millones por crack y Real Madrid sorprende.

Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
1 de 23

Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes: rumores, salidas y los refuerzos en los grandes equipos internacionales.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
2 de 23

OFICIAL // El internacional belga Jérémy Doku ha firmado una extensión de contrato de cinco años con el Manchester City que amplía su vinculación con el club inglés hasta 2031.

Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
3 de 23

OFICIAL // El lateral izquierdo español Pep Chavarría, perteneciente al Rayo Vallecano, en el que jugó las últimas cuatro temporadas, ha fichado por el Chelsea de Xabi Alonso hasta 2031, según informó este miércoles el club londinense.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
4 de 23

OFICIAL // El delantero chileno Alexis Sánchez, de 37 años y que militó en el Sevilla la temporada pasada, ha fichado por el Montreal de la MLS, según anunció este martes el club canadiense.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
5 de 23

OFICIAL // El internacional georgiano Giorgi Tsitaishvili vuelve a la liga española tras alcanzar un acuerdo con el Rayo Vallecano, club en el que militará durante las próximas tres temporadas.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
6 de 23

'L'Equipe' revela que el Tottenham Hotspur estaría dispuesto a desembolsar 60 millones de euros para hacerse con los servicios del estadounidense Folarin Balogun.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
7 de 23

OFICIAL // Albert Riera se convierte en nuevo entrenador del Estrella Roja.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
8 de 23

Desde Jijantes informan que el Barcelona habría preguntado al entorno de Pedro Porro. De querer su fichaje, rondaría los 80 millones de euros.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
9 de 23

OFICIAL // Mateo Pellegrino se convierte en nuevo jugador de la Fiorentina con un contrato hasta 2031. Pagaron 25 millones de euros.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
10 de 23

OFICIAL // Tijjani Reijnders se va del Manchester City y se va a Arabia Saudita. Los ingleses recibirán 61 millones del el Al Qadsiah.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
11 de 23

Cristian 'Cuti' Romero viajó este jueves rumbo a España para concretar su fichaje por el Atlético de Madrid. El traspaso rondaría los 40 millones de euros y el Tottenham se queda con el 15 % de una futura venta.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
12 de 23

Informan desde MARCA que el Borussia Dortmund se está lanzando por el fichaje de Héctor Fort. El juvenil del Barcelona está valorado en 20 millones de euros.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
13 de 23

SkySport informa que un intermediario que actúa en nombre del Al-Hilal lanzó una oferta verbal por Osimhen por un valor de 130 millones de euros. Sin embargo, el Galatasaray rechazó la millonaria oferta.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
14 de 23

Trabzonspor está en negociaciones avanzadas con el Al Hilal para cerrar el traspaso de Darwin Núñez.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
15 de 23

Alex Grimaldo fue presentado este jueves como nuevo jugador del Atlético de Madrid.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
16 de 23

The Athletic informa que el Real Madrid no realizará ningún fichaje en el mediocampo a no ser que algún jugador se marche.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
17 de 23

Pese al interés del Bayern Múnich, Arsenal, PSG y Tottenham, el francés Jules Koundé ha decidido que no tiene intenciones de salir del Barcelona.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
18 de 23

Ben Jacobs informa que la dirección deportiva del Chelsea fijó como plazo límite las 17:00 horas de este viernes para definir la venta de Enzo Fernández.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
19 de 23

OFICIAL // El futbolista serbio Dusan Vlahovic se convirtió este jueves en nuevo jugador del Besiktas hasta el 2029, después de cuatro temporadas en la Juventus de Turín, según informó el club turco.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
20 de 23

CONFIRMADO // El Barcelona y el PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano, por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, según informaron varios medios y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.

Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
21 de 23

Los clubes intercambiarán la documentación pertinente en las próximas horas con la intención de cerrar el traspaso este fin de semana. Las negociaciones se han resuelto en cuestión de días. El Barça conoció la semana pasada la firme decisión del delantero de fichar por el PSG y, tras rechazar una primera oferta de 40 millones fijos y 10 más en variables, la operación rondará los 50 millones de euros garantizados.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
22 de 23

Sky Sports informa que el Manchester City ha rechazado una nueva oferta por Rodri, la cual rondaría los 65 millones de euros. El español habría decidido que, si el City no lograba un acuerdo económico con el club, no forzaría su salida.
Barcelona cierra acuerdo, Rodri toma nueva decisión y rechazan 130 millones
23 de 23

Más adelante, Fabrizio Romano replicó que "Rodri regresó a Manchester desde Madrid mientras continúan las negociaciones con el Barcelona".
Cargar más fotos