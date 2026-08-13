City da respuesta a nueva oferta del Barcelona: Rodri con giro sobre su fichaje

Nuevo giro en el caso de Rodri. Desde Inglaterra revelan detalles de la nueva oferta del Barcelona y la postura del jugador.
Hace unos días, Fabrizio Romano destapó la intención del cuadro azulgrana de fichar a Rodri. Asimismo, se dio a conocer que el jugador se decantaría por ellos, pese a que ya tenía contactos con el Real Madrid.
Desde entonces, se ha colocado al jugador en el entorno azulgrana y el Real Madrid se ha hecho al costado. Sin embargo, las negociaciones siguen estancadas.
El centrocampista español, que aún tiene un año en su contrato, prefiere fichar por el Barcelona, pero el City no está dispuesto a venderlo a cualquier precio y quiere sacar el máximo dinero posible por un jugador que fue elegido Balón de Oro del reciente Mundial 2026.
Es por ello que desde Sky Sports revelaron que el City rechazó la primera oferta de 45 millones de euros por el Balón de Oro en 2024.
Ahora, el conjunto azulgrana subió su oferta y le mandó una nueva propuesta al cuadro inglés. Sin embargo, volvió a recibir la negativa.
Según informa Sky Sports, el Manchester City rechazó la nueva propuesta de 65 millones de euros del Barcelona por Rodri.
Desde el cuadro inglés se mantienen inflexibles en su deseo de ingresar de 70-80 millones de euros fijos.
Además, desde Inglaterra relacionan el dinero que exige el City con el deseo de fichar a Enzo Fernández, volante del Chelsea, una operación por la que el club londinense le está solicitando unos 140 millones de euros.
Por su parte, Fabrizio Romano complementa que City necesita hacer caja y de forma urgente porque el Chelsea le ha formulado un ultimátum: si desea comprar al argentino por esa cantidad debe hacerlo antes del viernes.
Toda esta situación ha generado una nueva postura por parte de Rodri. El español había dado el 'sí' para que el Barcelona negociara el fichaje, pero ahora - aunque mantiene clara su postura de regresar a LaLiga - no está dispuesto a romper su relación con el City para acelerar la operación.
Sky Sports detalla que Rodri le habría comunicado al City, que si el Barcelona no paga la cantidad que exigen, no presionará para su salida.
De no llegar a un acuerdo, Rodri cumplirá el año de contrato que todavía le queda. El español mantiene una buena relación con el club, por lo que de no lograr la cifra económica, no va a forzar su salida.
Desde el Barcelona valoran la disposición de Rodri de llegar al club, por lo que intentarán acercarse a la cifra que piden los ingleses.
La intención de los azulgranas es seguir trabajando en una nueva oferta. De momento, Rodri se mantiene en el City y tendrá que regresar a los entremanientos este viernes.