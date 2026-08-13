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Trajes de gala en la elección de la Señorita Aniversario de la UPNFM-SPS

El Polideportivo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula se vistió de gala para recibir la belleza e intelecto femenino de 14 jóvenes estudiantes, en la elección de la Señorita Aniversario

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14 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula compitieron por ser la Señorita Aniversario, en el marco de los 45 años de existencia del centro de educación superior.

Fotos: Franklyn Muñoz / Diario LA PRENSA
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El evento se llevó a cabo en el Polideportivo del Centro Universitario Regional (CURSPS) de la UPNFM, donde cientos de personas llegaron para apoyar a su favorita. Al final, la joven Sharon Barahona de la carrera de Hostelería y Turismo fue la ganadora.

 Créditos: Redes sociales
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Catherine Callizo de la Carrera de Ciencias Sociales
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Dilia Murillo de la carrera de Matemáticas
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Besy Yaqueline Barahona de Educación Física

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Michelle Barrientos de Letras Español

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Daisy Mendieta de la carrera de Educación Básica
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Cesia Canales de la carrera de Orientación y Consejería Educativa
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Fátima Garay de la carrera de Ciencias Naturales
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Lizzy González de Educación Prebásica
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Luisa Fernanda García de Educación Especial
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Angie Enamorado de la carrera de Letras Inglés
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Sharon Barahona de la carrera de Turismo y Hostelería
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Dulce Espaillat de la carrera de Educación Artística
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Las presentes hicieron su última pasarela con los trajes de gala, ante la ovación del público que celebró la unión estudiantil y el esfuerzo de sus candidatas.
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Las barras celebraron a cada participante; el jurado definió los tres lugares después de una amplia disertación.
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