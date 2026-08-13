Trajes de gala en la elección de la Señorita Aniversario de la UPNFM-SPS

14 estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula compitieron por ser la Señorita Aniversario, en el marco de los 45 años de existencia del centro de educación superior.
El evento se llevó a cabo en el Polideportivo del Centro Universitario Regional (CURSPS) de la UPNFM, donde cientos de personas llegaron para apoyar a su favorita. Al final, la joven Sharon Barahona de la carrera de Hostelería y Turismo fue la ganadora.
Catherine Callizo de la Carrera de Ciencias Sociales
Dilia Murillo de la carrera de Matemáticas
Besy Yaqueline Barahona de Educación Física
Michelle Barrientos de Letras Español
Daisy Mendieta de la carrera de Educación Básica
Cesia Canales de la carrera de Orientación y Consejería Educativa
Fátima Garay de la carrera de Ciencias Naturales
Lizzy González de Educación Prebásica
Luisa Fernanda García de Educación Especial
Angie Enamorado de la carrera de Letras Inglés
Sharon Barahona de la carrera de Turismo y Hostelería
Dulce Espaillat de la carrera de Educación Artística
Las presentes hicieron su última pasarela con los trajes de gala, ante la ovación del público que celebró la unión estudiantil y el esfuerzo de sus candidatas.
Las barras celebraron a cada participante; el jurado definió los tres lugares después de una amplia disertación.
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