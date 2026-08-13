Trajes temáticos y ambiente en la elección de la Señorita Aniversario en la UPNFM-SPS

Buen ambiente, abundancia de belleza y talento universitario se presenció en la elección de la Señorita Aniversario de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de San Pedro Sula (UPNFM-SPS), donde 14 jóvenes estudiantes compitieron por la corona.
Las jóvenes desfilaron inicialmente con vestimenta deportiva, llevando la banda representativa de su carrera, mientras eran observadas por el jurado calificador.
Con paso firme y una gran ovación, las estudiantes llegaron al escenario principal, donde hicieron su primera coreografía.
Las barras de cada concursante dejaron todo en el Polideportivo del Centro Universitario Regional de SPS (CURSPS), nombre del campus de la UPNFM en SPS, con pancartas, pitoretas, pompones, globos y sus potentes voces al unísono.
Previo al evento, hubo una participación musical de representantes de la carrera de Artística, quienes cantaron una pieza nueva en honor a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
El jurado estuvo compuesto por cuatro personas, entre ellos, el legendario periodista Arnulfo Aguilar, quienes calificaron diferentes puntos como oratoria, seguridad, vestuario, etc.
A pesar de que las clases ya habían terminado, el cariño por la carrera y su compañera representante en el certamen, las diferentes barras se quedaron hasta el final del evento.
La barra de la carrera de Prebásica fue una de las más destacadas por su característico color rosado, ubicada en una de las esquinas del recinto, incluso replicando la famosa celebración vikinga hecha por la Selección de Noruega tras cada partido en el Mundial de Fútbol 2026.
La barra de Educación Especial también lució pancartas y globos, y a pesar que su representante no llegó al podio, sus compañeras se sintieron orgullosas por la digna representación.
La carrera de Educación Física también tuvo su fiesta en el lugar; ni los arcos de fútbol se salvaron.
Sin lugar a dudas, el ambiente de los estudiantes de la Pedagógica fue llamativo, los festejos sin importar el lugar de sus candidatas fue inevitable.
Y ahora sí, tras su desfile en ropa deportiva, las jóvenes modelaron sus trajes alusivos a su carrera universitaria.
Catherine Callizo de Ciencias Sociales representó a la perfección elementos de su carrera, su elección fueron los símbolos patrios de Honduras menores y mayores.
Dilia Murillo de la carrera de Matemáticas figuró con su traje referente a la carrera; ramas como la álgebra fueron parte de su elección.
Besy Yaqueline Barahona de Educación Física lució ropa de tenista, incorporando una raqueta que añade movimiento y defiende el deporte como símbolo de salud y vida.
Michelle Barrientos de Letras Español vistió en color dorado con imágenes de libros, escritores y figuras que representan la historia y evolución del idioma español.
Daisy Mendieta de Educación Básica usó el vestido más grande del certamen. Las áreas de estudio esenciales de la educación básica como Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se apreciaron en sus elementos agregados al vestuario.
María José Azucena de Educación Técnica Industrial vistió en tono plateado, agregando elementos esenciales en su futura labor profesional, que son fundamentales en los procesos industriales de una nación.
Fátima Garay de Ciencias Naturales utilizó un vestido verde, con una capa y corona, al estilo de una reina de la naturaleza, priorizando la defensa del medio ambiente y de la enseñanza de las ciencias naturales para una vida arraigada a su protección.
Lizzy González de Educación Prebásica usó un vestido con varias tonalidades, que tenían figuras habituales en los libros de preescolar, con imágenes de niños pequeños y de letras del abecedario.
Su mensaje al abrir su capa contenía la leyenda: "Huellas pequeñas hoy, grandes pasos mañana". Mensaje que confirma la importancia de la educación prebásica en los bebés del hogar.
Melody Villeda de Educación Comercial vistió de blanco, un color que simboliza pureza, limpieza, simplicidad, claridad y modernidad. En su área profesional, transmite una sensación de orden y neutralidad, ayudando a que las marcas proyecten transparencia, un inicio limpio o un estilo minimalista y sofisticado ante los consumidores.
Luisa Fernanda García de Educación Especial, implementó elementos de inclusión, con variedad de colores y figuras que nos recuerdan que todos somos diferentes, y eso está bien. El respeto y el amor por el prójimo, así como la educación especializada es fundamental para el desarrollo de la sociedad.
Angie Enamorado de la carrera de Letras Inglés representó a la Estatua de la Libertad, no solo por ser una figura emblemática, sino por las posibilidades que abre aprender un nuevo idioma: trascender fronteras y unir culturas distintas.
Sharon Barahona de Turismo y Hostelería fue la ganadora del evento, obtuvo el primer lugar tras su destacada participación. Su vestuario representó al de una azafata, labor que representa la hospitalidad, el puente entre culturas y la identidad de los pueblos.
Dulce Espaillat de Educación Artística lució un vestuario con arte pictórico, pinturas hechas por si misma, con las cuales obtuvo un reconocimiento en el Salón Nacional de Arte del Centro Cultural Sampedrano, en el año en curso. El arte como espejo de la sociedad, la preservación de la memoria cultural y el pensamiento crítico fueron el centro de su discurso.