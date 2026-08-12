Insólito percance, el jeque, mala noticia en Motagua y villano

El encuentro comenzó con un Cartaginés bien plantado sobre el terreno de juego, tratando de aprovechar los espacios y ejerciendo presión sobre la salida del conjunto hondureño. Los costarricenses encontraron premio a su esfuerzo al minuto 18, cuando lograron abrir el marcador y poner contra las cuerdas a Motagua. El mexicano José de Jesús González apareció dentro del área y conectó un espectacular cabezazo tras recibir un preciso centro.