Insólito percance, el jeque, mala noticia en Motagua y villano

El Motagua vs Cartaginés por la Copa Centroamericana no solo dejó emociones, goles y varias ocasiones de peligro, sino también imágenes curiosas que rápidamente llamaron la atención dentro y fuera del Estadio Nacional Chelato Uclés.
La afición de todas las edades llegó a apoyar a su Motagua. La pasión por el azul se hizo sentir una vez más en la Copa Centroamericana
Ellos llegaron desde muy temprano al sector de silla del estadio Nacional.
Linda aficionada del Motagua que fue captada por el lente de Diario LA PRENSA.
La afición del Cartaginés también se hizo presente en el Estadio Nacional Chelato Uclés, y uno de sus seguidores no pasó desapercibido. Un aficionado costarricense llegó al recinto vestido como un jeque, llamando la atención entre los presentes y mostrando su particular manera de respaldar al conjunto Brumoso en su duelo internacional ante Motagua.
La venta de baleadas complicó el ingreso del autobús del Cartaginés al Estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, previo a su compromiso ante Motagua por la Copa Centroamericana. La presencia de vendedores y aficionados en los alrededores del recinto deportivo generó un curioso inconveniente, ya que el paso del vehículo del conjunto costarricense se vio obstaculizado durante su llegada.
El hecho llamó la atención de quienes se encontraban en las inmediaciones del estadio, donde el movimiento de aficionados y comerciantes aumentó considerablemente previo al encuentro internacional. Los puestos de comida, especialmente los dedicados a la tradicional baleada hondureña, se encontraban muy cerca de la zona por donde debía ingresar el autobús visitante.
El 11 titular del Motagua que mandó a la cancha Javier López.
El 11 titular del Cartaginés de Costa Rica que le sacó un empate de 1-1 al Motagua.
El encuentro comenzó con un Cartaginés bien plantado sobre el terreno de juego, tratando de aprovechar los espacios y ejerciendo presión sobre la salida del conjunto hondureño. Los costarricenses encontraron premio a su esfuerzo al minuto 18, cuando lograron abrir el marcador y poner contra las cuerdas a Motagua. El mexicano José de Jesús González apareció dentro del área y conectó un espectacular cabezazo tras recibir un preciso centro.
Insólito gol: En su intento por despejar, el defensor Diego Armando Mesén del Cartaginés terminó desviando la pelota hacia su propia portería, protagonizando un desafortunado autogol que significó el 1-1 para los Azules.
Búho Meléndez fue clave en el gol del empate ya que fue el encargado de bajar el balón y provocar el autogol.
El festejo del Búho tras el empate.
José Alejandro Reyes estuvo a punto de gastarse un golazo ya que un zurdazo que sacó pegó en el poste.
Rodrigo de Oliveira se convirtió en el villano de Motagua ante Cartaginés, luego de desperdiciar tres claras e increíbles oportunidades frente al arco que pudieron cambiar por completo el rumbo del partido.
El delantero tuvo en sus pies ocasiones inmejorables para marcar y darle ventaja al conjunto costarricense, pero la falta de contundencia terminó pasándole factura. Sus fallos fueron determinantes en un encuentro que finalizó 1-1, resultado que dejó a Motagua con un punto .
Rodrigo fue señalado por su falta de efectividad.
Mala noticia en Motagua: El goleador tico Jonathan Moya está lesionado y no jugará el clásico ante Olimpia que se realizará este domingo.
Lamento en jugadores del Motagua tras los goles errados en el segundo tiempo.