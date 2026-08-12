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Hipótesis de la Policía: a Marvin Fernández lo habrían matado por confusión

Las cámaras de seguridad captaron en siete segundos el asesinato de Marvin Omar Fernández, estudiante de Derecho, ocurrido en el bufete de su esposa en el centro de San Pedro Sula

Hipótesis de la Policía: a Marvin Fernández lo habrían matado por confusión
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Los videos que captaron el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández muestran que el sicario lo acribilló en siete segundos.
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El asesinato de Fernández ocurrió en el bufete de su esposa, quien es abogada, ubicado en la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles suroeste, del barrio El Centro de San Pedro Sula.
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Las autoridades policiales informaron que en las filmaciones obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar del asesinato se observa que el delincuente venía caminando por la acera de norte a sur por la 6 avenida.
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Luego entró al edificio donde está el bufete de la esposa de Marvin Omar Fernández y se dirigió directamente al despacho. Tras abrir la puerta, le dijo a Marvin: “Vos sos Óscar” y, al tiempo que sacaba una pistola de una mochila, le manifestó: “Aquí está tu deuda” y le disparó al estudiante de Derecho.
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Se informó que en las filmaciones se observa que el homicida, en siete segundos, acribilló a Marvin Omar Fernández y después salió corriendo y tomó rumbo al sur de la ciudad.El sicario, al llegar a la 5 calle, se dirigió rumbo al este.
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En los videos del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de cámaras de establecimientos comerciales instaladas en la zona se observa que, a una cuadra, lo estaba esperando otro individuo.

 Josue Daniel Carcamo Hernandez
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Al encontrarse los dos individuos, se dirigieron con paso apresurado hacia la 5 avenida, donde se subieron a un taxi en el que huyeron rumbo al sur de la ciudad. En las videograbaciones se aprecia que el pistolero andaba con gorra y vestía una chumpa negra, como las que usan los rockeros.
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Es un joven calzado y de barba. Las indagaciones de la Policía apuntan a que a Marvin Omar Fernández lo habrían matado por confusión, y esa es la principal presunción que manejan.

Henning Ariel Garcia
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Las autoridades manifestaron que hasta el momento no tienen indicios que les indiquen otro móvil en la muerte del estudiante de Derecho.
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Según lo informado, entre los indicios recolectados por la Policía en la escena del crimen hay dos celulares, y se investiga si uno de los aparatos lo habría dejado botado el homicida de Fernández.
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Reporteros de LA PRENSA abordaron a los parientes de Marvin Fernández en su velatorio, pero dijeron que no iban a dar declaraciones.
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