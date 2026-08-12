Manchas de sangre en la puerta: detalles clave del crimen de Rony Escobar, dirigente del PN

La muerte de Rony Escobar, jefe de personal del Hospital Santa Teresa y dirigente del Partido Nacional, conmocionó la población de Comayagua, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen.
El hecho se registró la noche del 11 de agosto en la colonia Villas Universitarias, donde el reconocido dirigente fue encontrado sin vida dentro de la vivienda que habitaba.
Los primeros datos recopilados en la escena apuntan a que Escobar fue apuñalado y sufrió múltiples heridas que finalmente le causaron la muerte.
Uno de los detalles que ha llamado la atención de los investigadores es el relato de una persona con quien compartía la vivienda. Según su versión, el hallazgo ocurrió al regresar de sus actividades diarias.
De acuerdo con este testimonio, al llegar al inmueble observó varias manchas de sangre en la puerta principal, una escena que le hizo sospechar que algo grave había ocurrido.
Al ingresar a la casa encontró a Escobar tendido en el suelo, sin signos vitales, por lo que de inmediato se alertó a las autoridades correspondientes.
La información obtenida en el lugar fortalece una de las hipótesis iniciales de la investigación, la cual plantea que la víctima habría sido atacada en las afueras de la vivienda.
Posteriormente, y pese a las heridas sufridas, Escobar habría logrado ingresar al inmueble en un intento por resguardarse o pedir ayuda antes de perder la vida.
La noticia provocó una profunda conmoción en Comayagua debido a la trayectoria pública del dirigente, quien durante años estuvo vinculado al servicio público y a actividades políticas en la región.
Vecinos, amigos, compañeros de trabajo y dirigentes nacionalistas expresaron su pesar por lo ocurrido y demandaron que el caso sea esclarecido para identificar a los responsables.
Las muestras de solidaridad hacia la familia no se hicieron esperar. A través de mensajes públicos, allegados lamentaron la pérdida y pidieron fortaleza para sus seres queridos en este momento de dolor.
Mientras tanto, las autoridades policiales continúan con las diligencias investigativas. Hasta ahora no se han revelado pistas concluyentes sobre el móvil del crimen ni se reportan capturas relacionadas con el caso, por lo que las pesquisas siguen en curso.