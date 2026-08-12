Investigan si celular olvidado en la escena del crimen es del sicario que mató a Marvin Fernández

Sus familiares explicaron que posteriormente decidió cerrar el negocio para concentrarse en su formación profesional y comenzar a trabajar junto con su esposa en el bufete. Le faltaba aproximadamente un año para concluir la carrera de Derecho. Los parientes aseguraron que no conocían de amenazas o conflictos que pudieran haber puesto en riesgo su vida y manifestaron que, hasta donde sabían, Fernández no tenía enemigos ni problemas con otras personas. La Policía continúa investigando el móvil del crimen y la identidad de quien ejecutó el ataque.