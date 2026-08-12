Investigan si celular olvidado en la escena del crimen es del sicario que mató a Marvin Fernández

Marvin Omar Fernández, un estudiante de Derecho de 45 años, fue asesinado a balazos la tarde del martes dentro del bufete jurídico donde trabajaba junto con su esposa, quien ejerce como abogada, en el barrio El Centro de San Pedro Sula.
El ataque ocurrió alrededor de las 2:40 de la tarde, cuando Fernández ingresó al despacho ubicado en un edificio de la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles suroeste. Minutos después, un hombre ingresó al inmueble y se dirigió hacia el pasante de Derecho.
Según los testimonios recabados por la Policía, el atacante llevaba una mochila de la que posteriormente sacó una pistola. Antes de disparar, habría preguntado a Fernández: “Vos sos Óscar”, para luego abrir fuego frente a las personas que se encontraban en la oficina.
Las autoridades manejan la hipótesis de que el agresor pudo haberse confundido de víctima, ya que en el mismo edificio funciona el bufete de un abogado llamado Óscar. La dinámica del ataque, sin embargo, también llevó a los investigadores a considerar que podría tratarse de un crimen por encargo.
El cuerpo de Fernández presentaba cuatro heridas de arma de fuego, localizadas en el tórax y la cabeza. Tras cometer el ataque, el sicario salió del edificio y tomó rumbo hacia el norte por la avenida. Posteriormente, habría abordado una motocicleta en la 4 calle para escapar del sector.
Los familiares de Fernández informaron a los investigadores que poco antes del crimen había acudido a una agencia bancaria para realizar diligencias relacionadas con trámites que efectuaba junto con su esposa. Esta circunstancia generó inicialmente la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con un supuesto retiro de dinero.
No obstante, la Policía considera que esa hipótesis deberá ser contrastada con otros elementos de la investigación, debido a la manera en que se ejecutó el homicidio y a la cantidad de disparos realizados contra la víctima.
Los investigadores esperan que las grabaciones de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias permitan reconstruir los movimientos del atacante, establecer la ruta que siguió después del crimen y obtener información que contribuya a identificarlo.
Una fuente policial informó a LA PRENSA que en la escena del crimen fueron hallados dos celulares que están siendo inspeccionados por peritos con el objetivo de establecer si pertenece alguno al tirador. Fernández, además de estudiar Derecho, se había desempeñado como chef. En enero de 2024 abrió en San Pedro Sula el restaurante El Wakito Bistro, un establecimiento especializado en gastronomía oriental y comida japonesa.
Sus familiares explicaron que posteriormente decidió cerrar el negocio para concentrarse en su formación profesional y comenzar a trabajar junto con su esposa en el bufete. Le faltaba aproximadamente un año para concluir la carrera de Derecho. Los parientes aseguraron que no conocían de amenazas o conflictos que pudieran haber puesto en riesgo su vida y manifestaron que, hasta donde sabían, Fernández no tenía enemigos ni problemas con otras personas. La Policía continúa investigando el móvil del crimen y la identidad de quien ejecutó el ataque.