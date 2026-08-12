Querido cantante muere aplastado tras terremoto en Colombia

Las labores de rescate continúan y se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos balances de víctimas y más detalles sobre las personas que permanecen desaparecidas. Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar vida entre los escombros y brindar atención a las familias que, desde el momento en que la tierra comenzó a sacudirse, viven una de las horas más difíciles de su historia.