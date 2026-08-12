Querido cantante muere aplastado tras terremoto en Colombia

Colombia continúa enfrentando una de las emergencias naturales más graves de los últimos años luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte del país el lunes 10 de agosto.
El fuerte movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y se registró a las 7:34 de la mañana, provocando escenas de pánico y destrucción en diferentes regiones.
El sismo se sintió con fuerza en buena parte del territorio colombiano y también fue percibido en países vecinos como Ecuador y Panamá.
Uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia ha sido precisamente el hallazgo de personas sin vida entre los escombros. Cada edificio derrumbado se ha convertido en escenario de intensas labores de búsqueda, con familiares esperando durante horas noticias de sus seres queridos y rescatistas trabajando bajo condiciones de enorme dificultad.
En medio de este panorama de dolor, el mundo de la música recibió una noticia que ha causado especial conmoción: fue localizado sin vida el reconocido músico colombiano conocido como el “Maestro Motato”, quien había quedado atrapado entre los escombros tras el terremoto.
La noticia fue difundida en las últimas horas y, de acuerdo con el reporte publicado por El Heraldo de México, el cantante Manuel José confirmó el fallecimiento del artista, cuya vida terminó sepultada bajo los restos de una edificación afectada por el poderoso movimiento telúrico.
"Entre los escombros de su apartamento, quedaron la vida y los sueños de mi gran amigo, músico virtuoso, gran maestro y formador de músicos, de excepcionales cualidades", se lee al inicio del mensaje.
El caso del “Maestro Motato” se suma así a las historias personales que comienzan a conocerse tras la tragedia. Más allá de las cifras oficiales, cada víctima representa una familia que perdió a un ser querido y una comunidad que deberá afrontar las consecuencias de una catástrofe que en cuestión de segundos cambió la vida de miles de personas.
Su muerte también enluta al ámbito artístico, particularmente porque ocurre en medio de una emergencia que ha obligado a suspender actividades, cerrar espacios y concentrar todos los esfuerzos en la atención de los damnificados. La confirmación realizada por Manuel José ha generado pesar entre quienes conocían la trayectoria y el trabajo del músico.
Las labores de rescate continúan y se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos balances de víctimas y más detalles sobre las personas que permanecen desaparecidas. Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar vida entre los escombros y brindar atención a las familias que, desde el momento en que la tierra comenzó a sacudirse, viven una de las horas más difíciles de su historia.