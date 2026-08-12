Ana García responde a Aspra en audiencia de JOH: “Él miente, y se lo puedo decir en su cara”

“El día 12 de agosto, lastimosamente, voy a tener que asumir la titularidad de la Procuraduría. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mi procuradora, porque yo no los voy a exponer a ellos; son personas jóvenes que están haciendo la carrera en la Procuraduría, yo ya soy un procurador formado”, dijo Aspra en su momento.