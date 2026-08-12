Ana García responde a Aspra en audiencia de JOH: “Él miente, y se lo puedo decir en su cara”

El expresidente Juan Orlando Hernández llegó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acompañado de sus familiares, para participar en la audiencia relacionada con las acusaciones presentadas en su contra por el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La jornada judicial, que comenzó pasadas las 9:00 de la mañana, concentra la atención pública luego de los recientes cruces de declaraciones entre Hernández y el titular de la PGR, Dagoberto Aspra, en torno al desarrollo del proceso y los señalamientos realizados por ambas partes.
Antes de ingresar a las instalaciones judiciales, Hernández pidió a los medios y a la población observar el desarrollo de la audiencia y formarse su propia opinión sobre los argumentos que serán expuestos durante la jornada.
“Quiero que vean más tarde toda la audiencia para que saquen sus conclusiones y puedan juzgar en el video cómo miente esa persona con tal de tener notoriedad, Hay que ir a enfrentar la justicia como deber ser”, expresó el exmandatario a los medios de comunicación.
Hernández aseguró que, anteriormente, la representación estatal sostenía que no existía fraude ni lavado de activos y que el proceso obedecía a una persecución política. Por ello, invitó a la ciudadanía a revisar los videos de la audiencia anterior para valorar por sí misma lo ocurrido.
El expresidente también reiteró que acudía a enfrentar el proceso judicial con respeto a las instituciones y defendió la actuación de su equipo legal frente a los señalamientos formulados en el caso.
Por su parte, la ex primera dama Ana García cuestionó las declaraciones del procurador y denunció lo que considera una vulneración al debido proceso y a la presunción de inocencia de su esposo.
La exprimera dama calificó las declaraciones de Aspra como una manipulación y un atropello, y sostuvo que estas afectan las garantías que, según su posición, deben respetarse durante el proceso judicial contra Hernández.
“Quiero hablar como esposa, que siente nuevamente un atropello del Estado, el procurador Aspra es representante del Estado.. él miente, y se lo puedo decir en su cara, porque estuve en la audiencia, donde él no estuvo”, aseguró García.
La esposa de Hernández aseguró que Aspra no estuvo presente en la audiencia de declaración de imputado del 3 de agosto, aunque confirmó la participación de representantes de la Procuraduría General de la República.
Además, Ana García insistió en que la defensa nunca planteó que Hernández fuera trasladado a las instalaciones de las Fuerzas Especiales y cuestionó que se presente esa posibilidad como parte de las solicitudes realizadas ante el juzgado.
La exprimera dama también afirmó que el procurador pretende presentar una versión que, según ella, busca generar una percepción equivocada a nivel internacional. Además, mencionó un informe del CONAPREV para argumentar que no existen centros de detención que garanticen la seguridad de su esposo.
El intercambio de señalamientos entre ambas partes se intensificó después de la audiencia de declaración de imputado, cuando Aspra afirmó que Hernández habría proferido presuntas advertencias intimidatorias contra representantes legales del Estado.
“El día 12 de agosto, lastimosamente, voy a tener que asumir la titularidad de la Procuraduría. Vamos a ver si este señor tiene el valor de amenazarme a mí, así como amenazó a mi procuradora, porque yo no los voy a exponer a ellos; son personas jóvenes que están haciendo la carrera en la Procuraduría, yo ya soy un procurador formado”, dijo Aspra en su momento.
Tras brindar sus declaraciones, Hernández y personas de su entorno ingresaron a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por agentes de la Policía Nacional y miembros de la Guardia de Honor Presidencial.
Como parte del proceso, el pasado 3 de agosto, un Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó medidas cautelares distintas a la detención judicial contra el expresidente.
La causa también tiene como antecedente el proceso contra el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo.
El caso investiga el presunto desvío de aproximadamente 10.8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento, fondos que, según la acusación, habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
Las responsabilidades y circunstancias señaladas deberán ser determinadas dentro del proceso judicial correspondiente.