Remanentes de onda tropical dejarán lluvias en varias zonas de Honduras este miércoles

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dio a conocer cuáles serán las condiciones del clima este miércoles 12 de agosto de 2026 en Honduras.
Las condiciones climáticas serán mayormente secas este miércoles 12 de agosto de 2026 en gran parte del territorio hondureño, según informó Copeco.
Sin embargo, los remanentes del paso de una onda tropical estarán generando algunas condiciones inestables sobre determinadas zonas del país.
Según Copeco, se esperan lluvias y chubascos débiles y aislados principalmente en la región occidental, que comprende los departamentos de Copán y Ocotepeque.
Asimismo, algunas áreas de las regiones central y oriental podrían registrar precipitaciones de carácter débil y aislado durante esta jornada.
Las lluvias previstas se presentarán de manera dispersa, mientras que en el resto del territorio predominarán las condiciones secas.
Copeco recomienda a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos en las zonas donde puedan registrarse lluvias durante el transcurso del día, principalmente en horas de la tarde y noche.
Temperaturas máximas por departamento: El Paraíso (30 grados Celsius), Francisco Morazán (30), Gracias a Dios (29), Intibucá (24), Islas de la Bahía (30) y La Paz (32).
Lempira (29 grados Celsius), Ocotepeque (30), Olancho (31), Santa Bárbara (32), Valle (38) y Yoro (29).
Atlántida (31 grados Celsius), Choluteca (40), Colón (31), Comayagua (32), Copán (30) y Cortés (31).