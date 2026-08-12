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Remanentes de onda tropical dejarán lluvias en varias zonas de Honduras este miércoles

Copeco informó que las lluvias se concentrarán principalmente en en tres regiones durante la tarde y noche de este miércoles 12 de agosto

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) dio a conocer cuáles serán las condiciones del clima este miércoles 12 de agosto de 2026 en Honduras.

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Las condiciones climáticas serán mayormente secas este miércoles 12 de agosto de 2026 en gran parte del territorio hondureño, según informó Copeco.

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Sin embargo, los remanentes del paso de una onda tropical estarán generando algunas condiciones inestables sobre determinadas zonas del país.
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Según Copeco, se esperan lluvias y chubascos débiles y aislados principalmente en la región occidental, que comprende los departamentos de Copán y Ocotepeque.

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Asimismo, algunas áreas de las regiones central y oriental podrían registrar precipitaciones de carácter débil y aislado durante esta jornada.

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Las lluvias previstas se presentarán de manera dispersa, mientras que en el resto del territorio predominarán las condiciones secas.
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Copeco recomienda a la población mantenerse atenta a los informes meteorológicos en las zonas donde puedan registrarse lluvias durante el transcurso del día, principalmente en horas de la tarde y noche.

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Temperaturas máximas por departamento: El Paraíso (30 grados Celsius), Francisco Morazán (30), Gracias a Dios (29), Intibucá (24), Islas de la Bahía (30) y La Paz (32).

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Lempira (29 grados Celsius), Ocotepeque (30), Olancho (31), Santa Bárbara (32), Valle (38) y Yoro (29).

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Atlántida (31 grados Celsius), Choluteca (40), Colón (31), Comayagua (32), Copán (30) y Cortés (31).

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