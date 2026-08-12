Kim Taehyung de BTS revela que solo escucha el 30% en un oído

V, integrante de BTS, reveló que atraviesa un problema de audición en uno de sus oídos y que recibe tratamiento médico desde hace aproximadamente dos años y medio. La confesión ocurrió durante una transmisión en vivo de Weverse junto a Jungkook, quien también habló sobre una lesión en la espinilla que podría agravarse si no recibe los cuidados necesarios. La conversación se produjo después de los conciertos que BTS ofreció en Baltimore, Estados Unidos, como parte de su gira mundial ARIRANG. En medio de una charla informal, V (Kim Taehyung) contó por primera vez públicamente detalles sobre su estado auditivo.