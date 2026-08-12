Cristiano Ronaldo dejó de lado la rivalidad y tuvo un gesto conmovedor con Messi

El fútbol se unió por Messi. Grandes figuras dejaron mensajes de cariño luego de la emotiva despedida de Leo a su padre, entre ellos Cristiano Ronaldo. FOTO EFE y redes.
El mundo del fútbol se une al dolor de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, Neymar, Thibaut Courtois y otras figuras le dejaron mensajes de apoyo tras la emotiva despedida de Leo a su padre.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha expresado a través de redes sociales sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del Barcelona que falleció el sábado pasado, a los 68 años en Rosario (Argentina).
"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió Cristiano Ronaldo este miércoles en la publicación del astro argentino en instagram.
Neymar fue otra de las figuras que acompañó a Messi después de la emotiva publicación dedicada a Jorge Messi.
Las palabras de Messi para su padre conmovieron a millones de aficionados y provocaron numerosas muestras de cariño entre sus compañeros y rivales.
el astro argentino despidió a su padre, Jorge Messi, con un emotivo mensaje que conmovió al mundo del fútbol.
Lionel Messi recordó a su padre Jorge con una sentida publicación tras su fallecimiento y compartió parte del profundo dolor que atraviesa.
Messi abrió su corazón. El argentino recordó a su padre Jorge y habló del difícil momento que vive después de su fallecimiento.
Una despedida llena de emoción. Messi recordó a Jorge, su padre y una de las personas más importantes en su camino dentro y fuera de las canchas.
La publicación de Lionel Messi generó una ola de mensajes de apoyo de grandes figuras del fútbol tras la muerte de su padre.
El fútbol se unió por Messi. Grandes figuras dejaron mensajes de cariño luego de la emotiva despedida de Leo a su padre.