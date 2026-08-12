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Cristiano Ronaldo dejó de lado la rivalidad y tuvo un gesto conmovedor con Messi

Lionel Messi recordó a su padre Jorge con una sentida publicación tras su fallecimiento y compartió parte del profundo dolor que atraviesa.

Cristiano Ronaldo dejó de lado la rivalidad y tuvo un gesto conmovedor con Messi
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El fútbol se unió por Messi. Grandes figuras dejaron mensajes de cariño luego de la emotiva despedida de Leo a su padre, entre ellos Cristiano Ronaldo. FOTO EFE y redes.
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El mundo del fútbol se une al dolor de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, Neymar, Thibaut Courtois y otras figuras le dejaron mensajes de apoyo tras la emotiva despedida de Leo a su padre.
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El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha expresado a través de redes sociales sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del Barcelona que falleció el sábado pasado, a los 68 años en Rosario (Argentina).
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"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió Cristiano Ronaldo este miércoles en la publicación del astro argentino en instagram.
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Neymar fue otra de las figuras que acompañó a Messi después de la emotiva publicación dedicada a Jorge Messi.
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Las palabras de Messi para su padre conmovieron a millones de aficionados y provocaron numerosas muestras de cariño entre sus compañeros y rivales.
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el astro argentino despidió a su padre, Jorge Messi, con un emotivo mensaje que conmovió al mundo del fútbol.
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Lionel Messi recordó a su padre Jorge con una sentida publicación tras su fallecimiento y compartió parte del profundo dolor que atraviesa.
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Messi abrió su corazón. El argentino recordó a su padre Jorge y habló del difícil momento que vive después de su fallecimiento.
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Una despedida llena de emoción. Messi recordó a Jorge, su padre y una de las personas más importantes en su camino dentro y fuera de las canchas.
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La publicación de Lionel Messi generó una ola de mensajes de apoyo de grandes figuras del fútbol tras la muerte de su padre.
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El fútbol se unió por Messi. Grandes figuras dejaron mensajes de cariño luego de la emotiva despedida de Leo a su padre.
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