Imaray Ulloa responde a quienes afirman que tiene un romance con un hombre más joven

La creadora de contenido Imaray Ulloa compartió un video en redes sociales junto a su expareja, Fabián Fontaine, y se pronunciaron sobre los rumores que circulan en redes sociales.
Y es que en los últimos días han surgido especulaciones sobre un supuesto romance con un hombre más joven que su expareja.
El video que ambos publicaron arranca con Imaray fingiendo revelar "la verdad" sobre su separación: "Básicamente, un día Fabián dijo, mira, esta relación se acabó, no podemos seguir. Y yo entonces dije, bueno, pues no pasa nada, entonces voy a empezar con un muchacho mucho más joven que yo para ver si paso este tiempo un poco...". Luego, Fabián aparece en escena, y ella aclara de inmediato: "Yo solamente estoy repitiendo lo que la gente está diciendo porque eso es lo que genera polémica, no pasa nada".
Lógicamente se trata de un video de comedia y sarcasmo, tal como es el estilo de ambos. La expareja reafirma que su separación fue amistosa y de mutuo acuerdo, algo que ya habían comunicado públicamente a finales de julio. "Por qué hay que decir lo que quiera la gente, déjalos a ellos que inventen", dice Fabián en el video intentando que Imaray entienda que deben dar la espalda a las habladurías.
Sin embargo, la bella cubana no opina lo mismo y sacó su análisis de la situación con ironía: "No estoy de acuerdo, yo creo que debemos apoyar a esas cuentas que con su propio contenido no generan vistas, esa gente tienen familias que mantener, quién soy yo para quitarles el pan de la boca".
"Esas personas no tienen el privilegio de crear millones de visualizaciones hablando de su propia vida. Algunos tienen que vender la mía", sentencia Imaray entre risas.
Este nuevo video es el último capítulo de una saga mediática que arrancó cuando la pareja anunció su separación en un video, tras cinco años de relación. En ese clip. Imaray dijo: "Tuvimos una relación bien bonita. En el tiempo las cosas cambian un poquito, estamos amistosamente terminando. No es que ha habido ningún tipo de problema ni nada".
Desde entonces, la separación no ha dejado de generar reacciones. El comediante Yubrán Luna —expareja de Imaray— publicó una parodia del video junto a Rosa Vasconcelos, que muchos leyeron como una indirecta. Días después, Imaray publicó en TikTok un video con la frase "nadie de tu pasado tiene que estar en tu presente porque ya tu pasado cumplió su función", y fue interpretado como un mensaje sobre Fabián.
Imaray y Fabián dejaron claro que a pesar de la separación ambos mantienen el cariño. “A veces los caminos cambian, y está bien”, escribieron al acompañar la publicación con la que hicieron pública la separación. En el mensaje también señalaron: “Nos quedamos con los buenos recuerdos y con el deseo sincero de que a ambos nos vaya muy bien en esta nueva etapa”.
La pareja agradeció el respaldo recibido durante los años que permaneció junta y formuló una petición a quienes siguieron su historia a través de las plataformas digitales: “Les pedimos comprensión y respeto, porque hay decisiones que nacen desde el amor, incluso cuando significan seguir caminos diferentes”.
Imaray Ulloa es una famosa actriz, empresaria e influencer cubana radicada en Miami, Estados Unidos. Ganó gran popularidad por sus videos de comedia en redes sociales y por el show digital Ni luna ni miel. En 2021 recibió el galardón a Mejor LOL en los Premios Juventud.
Acumula millones de seguidores en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, destacando dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos por su contenido humorístico.