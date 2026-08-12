Imaray Ulloa responde a quienes afirman que tiene un romance con un hombre más joven

El video que ambos publicaron arranca con Imaray fingiendo revelar "la verdad" sobre su separación: "Básicamente, un día Fabián dijo, mira, esta relación se acabó, no podemos seguir. Y yo entonces dije, bueno, pues no pasa nada, entonces voy a empezar con un muchacho mucho más joven que yo para ver si paso este tiempo un poco...". Luego, Fabián aparece en escena, y ella aclara de inmediato: "Yo solamente estoy repitiendo lo que la gente está diciendo porque eso es lo que genera polémica, no pasa nada".