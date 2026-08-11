Messi toma inesperada decisión tras la muerte de su padre, Jorge

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su padre.
Jorge Messi fue mucho más que una figura paterna para el astro argentino: estuvo a su lado desde sus primeros pasos en el fútbol y tuvo un papel determinante cuando el pequeño Lionel comenzó a mostrar un talento extraordinario en Rosario.
La pérdida representa un golpe especialmente duro para Lionel, debido al vínculo que mantuvo durante toda su vida con su padre.
El fallecimiento fue confirmado durante la madrugada por el Sanatorio Centro de Rosario, que informó que Jorge Messi murió alrededor de las 2:00 de la madrugada.
La familia, además, pidió mantener en privado las circunstancias médicas de su fallecimiento.
Tras conocer la noticia, Messi viajó a Argentina y se instaló en Rosario junto a sus seres queridos. El futbolista estuvo acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, además de su madre Celia Cuccittini y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol.
La situación también llevó a Messi a poner en pausa su carrera con Inter Miami.
Inter Miami le concedió a Messi una licencia indefinida y, por ahora, no existe una fecha establecida para su regreso a Estados Unidos ni para su reincorporación a los entrenamientos y partidos.
La prioridad del argentino es permanecer junto a su familia mientras atraviesa el duelo por la muerte de su padre.
Incluso desde el entorno del Inter Miami han expresado comprensión ante la situación y han reconocido la magnitud del golpe emocional que representa para el futbolista.
Lionel Messi tomó la decisión de permanecer en Argentina y no regresar, por ahora, a Estados Unidos para reincorporarse a las filas del Inter Miami.
La prioridad de Leo en este momento está completamente alejada del fútbol: quiere acompañar a su madre, Celia Cuccittini, y a sus hermanos, además de permanecer cerca de sus seres queridos mientras procesa la pérdida.
La decisión supone que Messi seguirá apartado temporalmente de la actividad profesional y que no existe una fecha concreta para su regreso a Miami.
Para Messi, regresar inmediatamente a Estados Unidos significaría alejarse de su familia justo cuando más necesita estar cerca de ellos. Jorge fue una figura fundamental en su vida personal y también en su carrera deportiva, por lo que su pérdida representa un golpe especialmente profundo para el futbolista
Por ahora, Leo ha decidido quedarse en Rosario, rodeado de las personas que más quiere, y tomarse el tiempo necesario antes de pensar nuevamente en los partidos, los entrenamientos y sus compromisos con Inter Miami.