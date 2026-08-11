Yolanda Andrade revela cómo enfrenta la ELA: “Me da tiempo para despedirme”

Con el humor directo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, Andrade incluso compartió una frase que, según recordó, le dijeron alguna vez: "Nunca te juntes con alguien más pendejo que tú, eso me lo dijeron y nunca se me olvidó; lo pendejo se pega". Con ello, insistió en la importancia de informarse antes de hablar sobre la salud de otras personas.