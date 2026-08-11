Yolanda Andrade revela cómo enfrenta la ELA: “Me da tiempo para despedirme”

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales para hablar abiertamente sobre su estado de salud y la manera en que enfrenta el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que ha cambiado distintos aspectos de su vida. La conductora también pidió a quienes opinan sobre su condición que primero se informen antes de emitir juicios.
La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las células encargadas de controlar los movimientos musculares y puede provocar debilidad, pérdida de fuerza y dificultades para hablar, tragar y respirar. En el caso de Andrade, la conductora también enfrenta neuralgia del trigémino, un trastorno que puede provocar intensos dolores en el rostro.
Alejada temporalmente de los reflectores, la presentadora decidió compartir con sus seguidores algunos detalles de su experiencia. Entre sus declaraciones, reveló que incluso su médico se ha mostrado sorprendido por su evolución y reconoció que vivir con una enfermedad sin cura representa un proceso complejo tanto física como emocionalmente.
Andrade también habló de las personas que ha conocido a raíz de su diagnóstico. Entre ellas mencionó a jóvenes de 17 y 18 años que padecen la misma enfermedad, algunos de los cuales, según relató, nunca han consumido drogas ni fumado. Para la conductora, estas experiencias también le han permitido comprender que la ELA puede afectar a personas muy distintas.
Durante su mensaje, la presentadora reflexionó sobre la desinformación que existe alrededor de las enfermedades que enfrenta y cuestionó a quienes opinan sin conocer realmente sus efectos. "Ser ignorante es lo peor que te puede pasar, es como traer un letrero de 'pendejo' en la cara y hay mucha gente así", expresó.
Con el humor directo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera, Andrade incluso compartió una frase que, según recordó, le dijeron alguna vez: "Nunca te juntes con alguien más pendejo que tú, eso me lo dijeron y nunca se me olvidó; lo pendejo se pega". Con ello, insistió en la importancia de informarse antes de hablar sobre la salud de otras personas.
La conductora también aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido de amigos, seguidores y personas que han estado pendientes de su evolución. En medio de la conversación sobre su enfermedad, hizo una reflexión sobre el tiempo que tiene para compartir y despedirse de sus seres queridos. "Me da tiempo para despedirme", confesó.
Aunque reconoció que la ELA no tiene cura y que algunos momentos "pegan duro", Andrade aseguró que también ha experimentado cierta mejoría en algunos aspectos. Sin embargo, explicó que continúa enfrentando fuertes dolores, además de resequedad en la boca, por lo que debe mantenerse hidratada con frecuencia.
En días recientes, la conductora también disfrutó de un viaje a Mazatlán, donde se reencontró con algunas amigas. Durante su estancia realizó ejercicios en una alberca, una actividad que, según explicó, forma parte de los esfuerzos que debe mantener para evitar que sus músculos se atrofien.
Andrade también destacó el valor del cariño que ha recibido durante esta etapa y agradeció incluso a quienes no la conocen personalmente, pero han pensado en ella y han elevado oraciones por su salud. "Tanto amor de la gente muchísimas gracias a ti que no me conoces y que has pensado en mí", manifestó.