Davis Flow vivió una jornada que difícilmente olvidará ya que realizó su primer entrenamiento profesional como futbolista.
El popular creador de contenido hondureño tuvo su primera experiencia como futbolista profesional al incorporarse a los entrenamientos del Platense de Puerto Cortés, uno de los clubes históricos del fútbol hondureño y primer campeón de la Liga Nacional.
El tiktoker llegó a la práctica con la ilusión de comenzar una nueva etapa en su carrera y, fiel a su particular estilo, también llamó la atención por su apariencia y los lujosos accesorios que lució durante su llegada a las instalaciones del equipo.
Davis Flow atendió a los medios de comunicación previo a comenzar su primer entrenamiento y reveló detalles de su llegada al conjunto escualo.
Los aficionados que llegaron al entreno de Platense aprovecharon para sacarse sus respectivas fotografías con el fichaje sensación del momento en Honduras.
Uno de los momentos más llamativos de la jornada se produjo cuando Davis Flow se preparó para saltar al terreno de juego. El tiktoker se colocó sus respectivos tacos y se dispuso a realizar su primera práctica formal con un club profesional.
El entrenamiento del conjunto porteño se desarrolló en la Cancha San Antonio, ubicada en la aldea de Cieneguita, donde Davis Flow tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros y comenzó a trabajar bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Raúl Cáceres.
La bienvenida de los jugadores del Platense tampoco pasó desapercibida. Davis Flow recibió el tradicional pasillo por parte de sus nuevos compañeros, una escena que reflejó el ambiente distendido que se vivió durante sus primeros minutos como integrante del plantel.
El tiktoker llegó con lujos al entreno de Platense... el lujoso reloj que anda tiene un valor de 21,199 dólares (≈ L 570,044) en un escenario conservador o 101,199 dólares (≈ L 2,721,244) o más si el reloj es una versión de lujo auténtica y muy exclusiva; a eso hay que sumarle unos 45,672 lempiras del iPhone 17 Pro Max.
Los lentes del tiktoker son unos Cartier C Décor rimless de US$1,200 y US$3,000 (algunos modelos especiales superan esa cifra) viene siendo un aproximado entre 32,268 y 80,670 lempiras.
También hubo momentos de exigencia durante la práctica. El entrenador Raúl Cáceres estuvo atento a los movimientos del nuevo integrante y siguió de cerca su desempeño durante el entrenamiento. El estratega le dio un abrazo.
El DT del Platense le llamó la atención en la práctica a Davis Flow.
Hubo un momento para hacer su propio video.
Davis Flow sorprendió al mostrar sus cualidades con el balón.
Davis Flow ya dio el primer paso. Se puso la camiseta del Platense, recibió el respaldo de sus nuevos compañeros, comenzó a entrenar bajo las órdenes de Raúl Cáceres.
De esta manera, el nuevo jugador del Platense comenzó su aventura profesional rodeado de cámaras, seguidores, compañeros y también de los lujos que forman parte de su particular estilo.