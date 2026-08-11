Davis Flow se estrena como futbolista: Lujos, llamado de atención y lo que le hicieron

El tiktoker llegó con lujos al entreno de Platense... el lujoso reloj que anda tiene un valor de 21,199 dólares (≈ L 570,044) en un escenario conservador o 101,199 dólares (≈ L 2,721,244) o más si el reloj es una versión de lujo auténtica y muy exclusiva; a eso hay que sumarle unos 45,672 lempiras del iPhone 17 Pro Max.