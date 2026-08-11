Tres se van del Real Madrid, mala noticia en Barcelona y PSG ficha

Los grandes clubes de Europa continúan moviendo sus piezas y en las últimas horas han surgido importantes novedades, acuerdos, negociaciones y rumores que podrían cambiar el futuro de varias estrellas del fútbol mundial.
El Bayer Leverkusen ha fichado al central argentino Facundo Medina, llega procedente del Marsella. Firma hasta junio de 2031.
El Levante ha fichado al extremo argentino Thiago Fernández, llega procedente del Villarreal.
El Nottingham Forest ha fichado al central marfileño Ousmane Diomande por 40.000.000 €. Firma hasta junio de 2030.
El Everton ha fichado al extremo galés Brennan Johnson por 29.300.000 €. Firma hasta junio de 2030.
El Sevilla ha fichado al delantero escocés Robbie Ure por 6.500.000 € + 2,5M€ bonus. Firma hasta junio de 2031. En la temporada pasada fue el máximo goleador de la liga sueca (15 goles en 15 partidos).
El Newcastle United ya tiene nuevo entrenador. Matthias Jaissle, de 38 años, asume las riendas del conjunto de las 'Urracas' con el objetivo de devolver al equipo a los puestos europeos después de una temporada por debajo de las expectativas en la Premier League.
OFICIAL: El CF Montreal ha fichado al delantero chileno Alexis Sánche. Firma hasta junio de 2027.
Poco después de conocer la lesión del centrocampista francés Paul Pogba, el Mónaco pretende terminar la vinculación con el centrocampista francés que le unía hasta el 1 de septiembre. De esta forma, el jugador debe buscar otro equipo en el que empezar una nueva etapa.
El Manchester City ha decidido volver a ceder a Kalvin Phillips, quien continuará su carrera lejos del Etihad Stadium. El centrocampista inglés se incorporará nuevamente al Sheffield United en calidad de préstamo por una temporada, en una operación que supone su regreso al conjunto después de haber defendido sus colores durante la campaña 2025/26.
El Inter de Milán ha intensificado en los últimos días su interés por Djed Spence y trabaja para avanzar en la incorporación del defensa inglés. El conjunto italiano habría acelerado las negociaciones con el Tottenham y la operación podría entrar en una fase decisiva durante las próximas horas.
Memphis Depay no renueva con Corinthians: El conjunto brasileño ha confirmado que el delantero neerlandés no seguirá en su disciplina tras 79 partidos disputados y 20 goles anotados.
El mercado de fichajes vuelve a colocar a Enzo Fernández en el centro de la escena. El mediocampista argentino ha despertado el interés del Manchester City, club que estaría siguiendo de cerca su situación y que podría intentar realizar un movimiento importante para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.
Dusan Vlahovic habría dado el visto bueno a la propuesta del Besiktas y el delantero serbio estaría listo para afrontar una nueva etapa en su carrera. El atacante habría aceptado las condiciones planteadas por el conjunto turco, que busca reforzar su delantera con un futbolista de experiencia y jerarquía internacional.
Ferland Mendy no entra en los planes de Mourinho y se marchará del Real Madrid de cara a la próxima campaña.
Asencio: El defensor no entra en los planes de Mourinho y se irá del Real Madrid.
Camavinga es otro de los jugadores que en Real Madrid no quiere el estratega Mourinho.
Distancia en el fichaje de Rodri. Según Marca, el Barcelona y el Manchester City mantienen buena relación pero siguen lejanos tras rechazarse una oferta culé de 50 millones de euros. El club inglés exige 70 millones por el mediocentro español, por lo que ambas directivas se reunirán pronto para intentar desbloquear el acuerdo.
Después de varias semanas de negociaciones, el Paris Saint-Germain habría alcanzado un principio de acuerdo con el Parma para concretar el traspaso del guardameta japonés Zion Suzuki. La operación se habría cerrado por una cifra cercana a los 35 millones de euros, convirtiendo al portero en una de las apuestas importantes del conjunto francés para el futuro.
Lukaku: El delantero de 33 años jugará en su décimo club, después de que Napoli y Fenerbahce hayan llegado a un acuerdo por el traspaso del belga por una cantidad alrededor de los 6 millones de euros.