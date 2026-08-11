Demi Lovato regresa como Mitchie en Camp Rock 3

La cantante y actriz Demi Lovato hace una aparición sorpresa en Camp Rock 3, retomando su papel de Mitchie Torres en la franquicia que la convirtió en una estrella. Lovato también fue productora ejecutiva de la película, que se estrena este jueves a las 8 p. m. ET/PT en Disney Channel y estará disponible al día siguiente en Disney+.
En Camp Rock 3, los Jonas Brothers regresan como Connect 3, quienes ahora buscan un nuevo telonero. El grupo vuelve a Camp Rock para descubrir a la próxima gran estrella.
Liamani Segura (Descendants: Wicked Wonderland) y Malachi Barton (Zombies 4: Dawn of the Vampires) protagonizan la nueva película, junto con Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean. Maria Canals-Barrera retoma su papel de Connie, la madre de Mitchie.
Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas asistieron al estreno de Camp Rock 3 en Los Ángeles, realizado el 10 de agosto en los estudios Walt Disney.
Veronica Rodriguez, directora de la película, declaró a The Hollywood Reporter que mantuvieron conversaciones con Lovato sobre cómo recuperar a Mitchie sin restarle protagonismo a la nueva generación de estrellas.
"Queríamos encontrar el equilibrio perfecto entre la presencia de Mitchie en la película y su papel en la historia", explicó Rodríguez. La directora agregó que el personaje de Mitchie le dice a su madre: "Esto no se trata de mí, se trata de ellos. Es su momento de brillar. Esta es la nueva generación de campistas".
"Con Mitchie y Connect 3, queríamos que fueran elementos fundamentales y esenciales para la historia, pero también dejar suficiente espacio para que el público se enamorara de esta nueva generación de campistas", señaló Rodríguez.
Lovato protagonizó junto a Joe Jonas, Kevin Jonas y Nick Jonas las dos primeras películas de la franquicia, estrenadas en 2008 y 2010. Camp Rock y Camp Rock 2: The Final Jam fueron los estrenos de películas por cable más vistos en sus respectivos años y todavía figuran entre las 10 películas originales de Disney Channel más vistas de todos los tiempos, según los datos citados en el texto original.
Rodríguez dirigió Camp Rock 3 a partir de un guion de Eydie Faye. La película es una producción de Disney Kids & Family y cuenta con coreografía de Jamal Sims.
Tim Federle es productor ejecutivo, junto con los hermanos Jonas, Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. La producción incluye además un agradecimiento especial a Alan Sacks por su contribución a la franquicia Camp Rock.