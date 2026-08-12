Misterio y consternación tras la sangrienta muerte del dirigente político Rony Escobar en Comayagua

Consternación y pesar embargan a la comunidad política y social de Comayagua tras registrarse la violenta muerte de Rony Escobar. El trágico suceso se registró ayer en la noche en la colonia Villas Universitarias. Escobar era un reconocido y muy querido dirigente del Partido Nacional en la zona central del país. Imágenes de redes sociales.