Misterio y consternación tras la sangrienta muerte del dirigente político Rony Escobar en Comayagua

Consternación y pesar embargan a la comunidad política y social de Comayagua tras registrarse la violenta muerte de Rony Escobar. El trágico suceso se registró ayer en la noche en la colonia Villas Universitarias. Escobar era un reconocido y muy querido dirigente del Partido Nacional en la zona central del país. Imágenes de redes sociales.
De acuerdo con los datos recabados en la escena del crimen, la víctima fue atacada de manera salvaje con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas.
Según el estremecedor relato de una persona con quien compartía su vivienda, el hallazgo ocurrió cuando esta regresaba de cumplir con sus labores cotidianas.
Este testigo sostiene que, al aproximarse a la entrada del inmueble, observó varias manchas de sangre esparcidas en la puerta principal.
Posteriormente, al ingresar a la vivienda, halló el cuerpo sin vida de Escobar en el suelo. Este testimonio refuerza la hipótesis de que Escobar, tras ser atacado afuera de su vivienda, habría ingresado con el objetivo de ponerse a salvo.
Escobar construyó una trayectoria de varios años en el servicio público. Además, fue dirigente del Partido Nacional en esa región. Varios pobladores, entre ellos vecinos, compañeros de trabajo y de estudios, lamentaron lo ocurrido y exigieron justicia.
La conmoción por el crimen ha provocado una ola de solidaridad hacia sus allegados; amigos expresan sus condolencias, pidiendo por el eterno descanso de su alma (QDDG) y rogando por la resignación cristiana de su atribulada familia.
De momento, las autoridades no disponen de pistas claras sobre el móvil del crimen ni sobre la identidad de los perpetradores. Elementos policiales realizan las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo ocurrido.