Testigo revela lo que preguntó el sicario antes de acribillar a estudiante de Derecho en SPS

Una pregunta antes del ataque y la forma en que actuó el sicario son parte de las pistas que manejan las autoridades para esclarecer el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández, de 45 años, ocurrido en un bufete del barrio El Centro de San Pedro Sula.
El crimen se registró este martes alrededor de las 2:40 de la tarde, cuando Fernández ingresó al bufete de su esposa, quien es abogada, ubicado en un edificio de la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calles suroeste, en el barrio El Centro.
De acuerdo con testimonios proporcionados a la Policía, después de que Fernández ingresara a la oficina, un hombre llegó al lugar y se dirigió directamente hacia él. Mientras sacaba una pistola que llevaba dentro de una mochila, le habría hecho una pregunta antes de comenzar el ataque.
“¿Vos sos Óscar?”, habría preguntado el sicario antes de dispararle en varias ocasiones a Fernández, quien se encontraba frente a otras personas que estaban en el lugar.
Según las autoridades, el delincuente aparentemente buscaba a un abogado identificado como Óscar, quien también tendría su bufete en el mismo edificio donde ocurrió el crimen. Esta situación es ahora una de las líneas que deberán ser investigadas para determinar si hubo una confusión en la identidad de la víctima.
Por la forma en que se desarrolló el ataque, los investigadores manejan como una de las principales hipótesis que el homicidio habría sido cometido por encargo. El supuesto sicario vestía una camisa negra y habría actuado con el rostro descubierto.
Después de cometer el crimen, el hombre salió del edificio y tomó rumbo hacia el norte por la avenida. Posteriormente, habría abordado una motocicleta en la cuarta calle, en la que escapó del sector.
Familiares de Fernández Vásquez informaron a los investigadores que el estudiante había estado momentos antes en una agencia bancaria, donde realizó diligencias relacionadas con trámites que efectuaba junto con su esposa.
A raíz de este dato surgió inicialmente la hipótesis de que el atacante pudo haberlo seguido al creer que había retirado dinero del banco. Sin embargo, los investigadores consideran que la dinámica del ataque y la cantidad de disparos apuntan a otra posible motivación.
Las autoridades informaron que el cuerpo de Fernández presentaba cuatro heridas de arma de fuego en el tórax y la cabeza, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar donde fue atacado.
Los videos captados por las cámaras del Sistema Nacional de Emergencia serán fundamentales para los investigadores, quienes buscan reconstruir el recorrido del sospechoso desde su llegada al edificio hasta su posterior huida en motocicleta.
Fernández, a quien le faltaba aproximadamente un año para culminar sus estudios de Derecho, también era chef. Sus familiares relataron que en enero de 2024 abrió en San Pedro Sula el restaurante El Wakito Bistro, dedicado a una propuesta gastronómica oriental y comida japonesa.