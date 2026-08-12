Murió desangrado: nuevas revelaciones tras asesinato de Johan Jared a manos de su pareja

La muerte de Johan Jared Abrajan Carreón, de 21 años, fue provocada por una grave lesión en el muslo derecho que dañó la arteria femoral y le ocasionó una hemorragia masiva durante una reunión en la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, Coahuila, México.
De acuerdo con la necropsia, el joven murió a consecuencia de un choque hipovolémico derivado de la laceración provocada por un arma blanca. Por el caso, su pareja, Azucena “N”, también de 21 años, permanece detenida y es señalada por el Ministerio Público como probable responsable de homicidio calificado con ventaja.
La agresión ocurrió el 8 de agosto, entre las 21:30 y las 21:45 horas, en el patio frontal de una vivienda donde se desarrollaba una reunión. Según la investigación presentada ante una jueza de control, Johan recibió dos heridas de cuchillo en una de sus piernas; una de ellas alcanzó una arteria del muslo derecho y provocó una pérdida considerable de sangre.
Después de ser lesionado, Johan logró salir del domicilio y pedir ayuda a los vecinos. Los testimonios incorporados a la investigación señalan que, antes de perder fuerzas, indicó que había sido atacado por su pareja. Ante la gravedad de las heridas, varias personas lo trasladaron en un vehículo particular hasta las instalaciones de la Cruz Roja. El joven ingresó en estado crítico debido a la hemorragia y, mientras recibía atención médica, sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Los médicos realizaron maniobras para reanimarlo, pero finalmente falleció.
La investigación establece que, antes del ataque, Azucena se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas. Johan le habría pedido que ingresara a la vivienda y dejara de beber, situación que derivó en una discusión entre ambos. Aproximadamente media hora después, el joven salió del inmueble con las heridas que posteriormente le causaron la muerte.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio tras recibir el reporte y detuvieron a Azucena, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público. La denuncia formal por el fallecimiento de Johan fue presentada el 9 de agosto. La Fiscalía General del Estado informó durante la audiencia que cuenta con 11 datos de prueba para sustentar la probable participación de la joven en los hechos. Entre ellos figuran entrevistas a testigos, informes periciales, resultados de la necropsia y diversas diligencias realizadas los días 9 y 10 de agosto en el lugar de la agresión.
El Ministerio Público sostuvo que el homicidio habría sido cometido con ventaja, debido a que Johan se encontraba desarmado y, de acuerdo con la acusación, no habría tenido posibilidades de defenderse. Durante la audiencia, Azucena permaneció acompañada por defensores públicos y optó por guardar silencio. Su defensa solicitó autorización para presentar una valoración psicológica y pidió ampliar a 144 horas el plazo para aportar elementos antes de que la jueza determine si será vinculada a proceso.
Mientras se resuelve su situación jurídica, la joven permanecerá bajo prisión preventiva. La audiencia en la que se determinará si enfrentará un proceso penal por la muerte de Johan Jared quedó programada para el próximo sábado a las 11:00 de la mañana. B