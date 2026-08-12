Murió desangrado: nuevas revelaciones tras asesinato de Johan Jared a manos de su pareja

Elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio tras recibir el reporte y detuvieron a Azucena, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público. La denuncia formal por el fallecimiento de Johan fue presentada el 9 de agosto. La Fiscalía General del Estado informó durante la audiencia que cuenta con 11 datos de prueba para sustentar la probable participación de la joven en los hechos. Entre ellos figuran entrevistas a testigos, informes periciales, resultados de la necropsia y diversas diligencias realizadas los días 9 y 10 de agosto en el lugar de la agresión.