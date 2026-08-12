Emma Coronel sorprende a Davis Flow con inesperado regalo

Emma Coronel, por su parte, ha mantenido una importante presencia en redes sociales desde que recuperó su libertad y comenzó a desarrollar una faceta más pública vinculada a la moda, el entretenimiento y las plataformas digitales. Su nombre continúa despertando interés debido a su historia personal y a su matrimonio con “El Chapo” Guzmán, por lo que cualquier aparición suya junto a figuras de las redes sociales suele generar atención.