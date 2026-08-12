Emma Coronel sorprende a Davis Flow con inesperado regalo

En los últimos días, el nombre del tiktoker hondureño Davis Flow ha comenzado a ocupar titulares y generar conversación en distintos medios de comunicación, luego de protagonizar un inesperado encuentro virtual con Emma Coronel, esposa del reconocido narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La aparición de ambos en un live de TikTok despertó inmediatamente la curiosidad de los usuarios, especialmente por la aparente cercanía que han mostrado desde entonces.
Lo que inicialmente parecía ser una colaboración más dentro de las transmisiones en vivo de la plataforma, poco a poco ha generado nuevas especulaciones entre los seguidores de Davis Flow.
Y es que, después de aquella interacción, ambos han continuado dando señales de mantener una comunicación cercana, situación que ha llevado a muchos internautas a preguntarse si entre el creador de contenido hondureño y la empresaria mexicana habría nacido una amistad.
La conversación tomó todavía más fuerza recientemente, cuando Davis Flow recibió un inesperado detalle de parte de Emma Coronel mientras se encontraba participando en una de las populares batallas de TikTok. Este tipo de dinámicas son habituales en la plataforma, donde los creadores compiten en transmisiones en vivo y sus seguidores pueden apoyarlos enviándoles regalos virtuales.
En medio de la batalla, Emma Coronel decidió sumarse al apoyo hacia Davis y le envió una “galaxia”, uno de los regalos virtuales que pueden aparecer durante los lives de TikTok. El gesto no pasó desapercibido para quienes se encontraban siguiendo la transmisión y rápidamente comenzó a generar comentarios entre los usuarios.
La reacción fue inmediata. Algunos seguidores tomaron el regalo como una muestra de la buena relación que aparentemente existe entre ambos, mientras que otros comenzaron a preguntarse qué tan cercana sería realmente la amistad que estaría surgiendo entre el tiktoker hondureño y la esposa de “El Chapo”.
Aunque ni Davis Flow ni Emma Coronel han confirmado públicamente que exista una relación más allá de una amistad, sus interacciones en redes sociales han sido suficientes para despertar la curiosidad de miles de personas.
Emma Coronel, por su parte, ha mantenido una importante presencia en redes sociales desde que recuperó su libertad y comenzó a desarrollar una faceta más pública vinculada a la moda, el entretenimiento y las plataformas digitales. Su nombre continúa despertando interés debido a su historia personal y a su matrimonio con “El Chapo” Guzmán, por lo que cualquier aparición suya junto a figuras de las redes sociales suele generar atención.