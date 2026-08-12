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Barcelona con fichaje y dos salidas, traspaso del Atlético y hondureño es noticia

Arde el mercado internacional de fichajes, con grandes movimientos que incluyen traspasos, salidas, renovaciones y negociaciones que mantienen en vilo al mundo del fútbol.

Barcelona con fichaje y dos salidas, traspaso del Atlético y hondureño es noticia
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El mercado internacional de fichajes está que arde y los principales clubes del mundo continúan protagonizando movimientos que sacuden el panorama futbolístico
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El Fenerbahce ha fichado al delantero belga Romelu Lukaku por 6.000.000 €. Firma hasta junio de 2028.

 Foto Fenerbahce.
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El Osasuna ha fichado al central ghanés Rockson Yeboah por 3.000.000 €. Firma hasta junio de 2031.

 Foto Osasuna.
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El delantero serbio Dusan Vhlahovic es nuevo jugador del Besiktas de Turquía, llega procedente de la Juve.

 Foto Besiktas.
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El defensor inglés Djed Spence será nuevo jugador del Inter de Milán.

 Foto Fabrizio Romano.
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El Hull City ha fichado al central senegalés Nobel Mendy por 25.000.000 € + 12,5% futura venta. Firma hasta junio de 2031 y llega procedente del Rayo Vallecano de España. Es el fichaje más caro de la historia del club.
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El Frosinone ha fichado al medio-ofensivo austriaco Romano Schmid por 8.500.000 €. Firma hasta junio de 2030.

 Foto Frosinone.
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Nahuel Molina a la Roma Ya es oficial, el lateral derecho del Atlético de Madrid ha sido traspasado y seguirá su carrera en la Roma.
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El Chelsea ha puesto una fecha tope para la venta de Enzo Fernández. El Manchester City tendrá hasta el viernes a las 17h para comprar al argentino y sería por una cantidad de 120M de euros. En el caso de traspasar la fecha establecida, Los Azules no venderían a su centrocampista.

 Foto EFE.
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El Crystal Palace obtiene la cesión del atacante marfileño Evann Guessand por una temporada con opción de compra.

 Foto Crystal Palace.
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El Osasuna ha fichado al lateral izquierdo Diego Rico, firma por una campaña.

 Foto Osasuna.
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Bombazo: El Manchester City ha fichado al guardameta argentino Gerónimo Rulli por 2.000.000 €. Firma hasta junio de 2028.

 Foto Manchester City.
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Xavi Hernández ha sido anunciado como nuevo seleccionador nacional de Países Bajos. Firma hasta 2030.

 Foto Países Bajos X.
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El Atlético de Madrid y el Tottenham ya tienen un principio de acuerdo para el traspaso del Cuti Romero (28 años) al equipo rojiblanco. Aunque ambas entidades siguen trabajando para cerrarlo definitivamente, ya se trata de pequeños detalles, como el intercambio de documentación.

 Foto Instagram.
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Informa Fabrizio Romano de que Barcelona llegó a un acuerdo verbal para fichar al extremo nacido en 2007 Josué Caicedo del LDU Quito,

 Foto Fabrizio Romano X.
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El portero Áron Yaakobishvili deja las filas del FC Barcelona y jugará en el Almería, club de la segunda división de España.
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El delantero Ferran Torres no sigue en el Barcelona, no se presentó a entrenar y se unirá al PSG.
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Tras el 'si' del mediocampista madrileño a la entidad culé para llevar a cabo su fichaje, el Barça se pudo manos a la obra para lograr llegar a un acuerdo con el Manchester City. Tras la negativa a la primera oferta, que era de 45 millones más 5 en variables, la nueva oferta se acerca un poco más a los 70-80 millones que exigía el conjunto Cityzen. Según reporta el periodista Fabrizio Romano, la oferta actual sería de 60 millones fijos más 10 en variables aproximadamente.
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Karim Benzema (38 años), parece tener los días contados en el Al Hilal saudí, que quieren desprenderse del delantero galo para incorporar al nigeriano Victor Oshimen, procedente del Galatasaray, tal y como informa Sacha Tavolieri. El ex del Real Madrid, llegó en Febrero a las filas de Al Hilal procedente del Al Ittihad y, si finalmente termina marchando, su futuro es una incógnita.

 Foto Instagram.
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El hondureño Kervin Arriaga ya fue inscrito oficialmente por el Levante UD en LaLiga y podrá disputar la temporada 2026-2027 con el conjunto español. Parece que no se moverá del equipo.-
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Loa Juventus está confiada en cerrar el acuerdo por Jhon Lucumí con el Bologna esta semana tras el envío de una nueva propuesta

 Foto Instagram.
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