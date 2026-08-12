Barcelona con fichaje y dos salidas, traspaso del Atlético y hondureño es noticia

Tras el 'si' del mediocampista madrileño a la entidad culé para llevar a cabo su fichaje, el Barça se pudo manos a la obra para lograr llegar a un acuerdo con el Manchester City. Tras la negativa a la primera oferta, que era de 45 millones más 5 en variables, la nueva oferta se acerca un poco más a los 70-80 millones que exigía el conjunto Cityzen. Según reporta el periodista Fabrizio Romano, la oferta actual sería de 60 millones fijos más 10 en variables aproximadamente.