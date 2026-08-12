Hondureño al City, comunicado del Marathón sobre Choco y sorpresa con Menjívar

Mercado hondureño al rojo vivo: conocé los fichajes, rumores y salidas más recientes.
El Club Cuervos de la Liga de Ascenso el fichaje de Henry Bennett, delantero que llega procedente de las Reservas de Potros de Olancho.
El lateral derecho Víctor Arauz vuelve a la Liga Nacional ya que jugará en el CD Choloma. En su momento formó parte del Marathón.
El goleador David Morales, uno de chicos de la casa de Victoria, dejó al cuadro ceibeño para convertirse en nuevo jugador de los Lobos de la UPNFM.
Está de regreso: El experimentado goleador Marco Tulio Vega vuelve a la Real Sociedad de Tocoa, equipo que juega en la segunda división del fútbol hondureño.
Marvin Bernárdez es nuevo fichaje del Parrillas One de la Liga Nacional de Ascenso. El ex Olimpia tiene nuevo club en segunda división.
José Alfredo Rodríguez se marchó del FC Barcelona para unirse a las filas del Girona de la Liga de Ascenso de España. El lateral zurdo disputó el último Premundial con la Bicolor Hondureñ.
Abneet Bharti, de la India, ya aterrizó en Honduras para unirse al CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras.
El delantero de sangre catracha Isaac Ruiz es nuevo fichaje del Atlético de Madrid. El futbolista de 14 años de edad firmó contrato con el colchonero español.
Josué Leonel Andrade, de padre hondureño, hará una prueba con el poderoso Manchester City de Inglaterra. Según información de César Mosquera, el defensor del Girona FC recibió el llamado del Manchester City para realizar la pretemporada del 19 al 23 de agosto.
Eduardo Espinel confirmó que Olimpia cerró filas para encarar el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Desde Costa Rica informan que el Herediano tiene puestos sus ojos en Jeaustin Campos, actual técnico del Real España.
Brasilia de la Liga de Ascenso fichó a Cristopher Lara, mejor conocido como el tiktoker "Barbarito"
El tiktoker Davis Flow se unió a los entrenamientos del Platense de Puerto Cortés.
André Orellana es nuevo fichaje del Platense de Puerto Cortés. El defensor llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el Marathón.
El Platense estaría interesado en el fichaje del experimentado goleador hondureño Rubilio Castillo.
Giancarlo Sacaza pudo recalar a la primera división de Dinamarca, pero no llegó a un acuerdo económico para fichar por el equipo europeo.
Saprissa inició las conversaciones para fichar al guardián de Olimpia Édrick Menjívar, quien termina contrato en el mes de diciembre del presente año.
El presidente del Club Deportivo Marathón, Daniel Otero, desmintió de forma categórica los rumores que vinculaban al club verdolaga con el delantero hondureño Anthony Choco Lozano. ""¡Falso! Nunca hemos pensado en Anthony Lozano para reforzar el plantel. Saludos y sigamos apoyando fuerte. El éxito vendrá pronto", escribió el directivo, acompañando el mensaje con los colores del club.
El delantero Douglas Martínez podría volver a la Liga Nacional de Honduras ya que uno de los clubes grandes estaría interesado en ficharle.