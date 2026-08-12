Perez Hilton, “grave pero estable”; su madre pide custodia temporal de sus hijos

Perez Hilton continúa hospitalizado después de atravesar una grave crisis de salud, mientras su madre, Teresita Lavandeira, solicitó ante la justicia la custodia temporal de los tres hijos menores del conocido bloguero y personalidad de internet.
De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Lavandeira presentó la petición con el objetivo de asumir temporalmente las responsabilidades relacionadas con el bienestar de los menores mientras su hijo permanece bajo atención médica.
En la solicitud, la madre de Perez Hilton pidió además que los documentos relacionados con el proceso permanezcan bajo reserva. La medida busca proteger la privacidad de los niños y evitar que los acontecimientos que originaron la petición puedan generarles un impacto adicional.
“Los niños involucrados en este caso no deben sufrir más traumas relacionados con los incidentes que motivan esta petición”, señaló Lavandeira en los documentos presentados ante las autoridades.
La solicitud cuenta con el consentimiento del propio Perez Hilton. Según los documentos, el bloguero autorizó a su madre a asumir temporalmente determinadas responsabilidades y a tomar las decisiones necesarias relacionadas con la atención de sus hijos.
Entre las facultades contempladas se encuentran gestiones vinculadas con la atención médica y dental de los menores, así como la posibilidad de obtener documentos oficiales, entre ellos sus actas de nacimiento, y realizar trámites relacionados con su educación.
La petición se presenta después de que Perez Hilton fuera hospitalizado tras atravesar una crisis de salud mental. Desde entonces, sus familiares han mantenido informados a sus seguidores sobre su evolución y han pedido respeto para el proceso que enfrenta.
Las últimas actualizaciones proporcionadas por su entorno señalan que el creador de contenido permanece hospitalizado y que su estado de salud es “grave pero estable”. También se informó que continúa bajo la Ley Baker de Florida, una disposición que permite la hospitalización involuntaria de una persona cuando se considera que atraviesa una crisis grave de salud mental.
La familia también indicó que Perez Hilton necesita atención médica adicional para tratar las lesiones derivadas del episodio que provocó su hospitalización. Por ahora, su recuperación continúa bajo supervisión profesional.
Mientras tanto, la solicitud presentada por Lavandeira busca garantizar que los tres menores cuenten con una figura adulta responsable que pueda atender temporalmente sus necesidades y tomar decisiones importantes mientras su padre permanece hospitalizado. El proceso ocurre en un momento delicado para la familia de Perez Hilton, que además de acompañarlo durante su recuperación, busca preservar la estabilidad y privacidad de sus hijos. La custodia solicitada es de carácter temporal y está vinculada directamente con la situación de salud que actualmente enfrenta el bloguero.