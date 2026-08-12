Perez Hilton, “grave pero estable”; su madre pide custodia temporal de sus hijos

Mientras tanto, la solicitud presentada por Lavandeira busca garantizar que los tres menores cuenten con una figura adulta responsable que pueda atender temporalmente sus necesidades y tomar decisiones importantes mientras su padre permanece hospitalizado. El proceso ocurre en un momento delicado para la familia de Perez Hilton, que además de acompañarlo durante su recuperación, busca preservar la estabilidad y privacidad de sus hijos. La custodia solicitada es de carácter temporal y está vinculada directamente con la situación de salud que actualmente enfrenta el bloguero.