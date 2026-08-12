Jorge Messi murió llevándose un conmovedor secreto: Así fue su última acción

La muerte de Jorge Messi ha dejado un profundo vacío en la vida de Lionel Messi y en todo su entorno familiar.
El padre del capitán argentino falleció a los 68 años, dejando atrás una historia marcada no solo por su papel como padre y figura fundamental en la carrera del futbolista, sino también por diferentes acciones solidarias que durante años permanecieron alejadas de los reflectores.
Jorge Messi fue mucho más que el padre de una de las mayores estrellas de la historia del fútbol. Desde los primeros pasos de Lionel en Rosario, estuvo a su lado en los momentos más difíciles y acompañó el largo camino que llevó al delantero argentino desde las categorías infantiles hasta convertirse en una figura mundial.
La muerte de don Jorge ha provocado una enorme conmoción entre familiares, amigos, aficionados y personalidades del mundo del fútbol. Lionel Messi ha atravesado uno de los momentos más dolorosos de su vida.
Para Leo, la pérdida de su padre representa la partida de una de las personas que estuvo presente desde el inicio de su carrera y que conoció de cerca cada sacrificio realizado para cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional.
En medio del dolor por su partida, comenzaron a salir a la luz diferentes historias que permiten conocer una faceta de Jorge Messi que durante años permaneció lejos de las cámaras
Más allá de su vínculo con Lionel y de la enorme exposición que rodeó a la familia, Jorge también participó en iniciativas destinadas a ayudar a personas que atravesaban situaciones especialmente difíciles.
Una de esas historias tiene como protagonistas a médicos de Rosario y a niños que necesitaban tratamientos de alta complejidad. Tras su fallecimiento, volvió a cobrar relevancia un proyecto en el que Jorge Messi habría colaborado de manera silenciosa y que buscaba mejorar la atención de menores de bajos recursos con enfermedades hematológicas y oncológicas.
Según reveló el periodista y médico Jorge Tartaglione, el padre de Lionel Messi colaboró con el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario para fortalecer la atención de niños que necesitaban tratamientos especializados.
Su participación, de acuerdo con este relato, no se limitó a una ayuda económica puntual, sino que formó parte de un proyecto pensado para generar capacidades que permanecieran en el sistema público de salud.
La familia Messi habría financiado becas para que médicos, enfermeros, técnicos y hemoterapistas pudieran viajar a España y capacitarse en el prestigioso Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, especialmente en áreas relacionadas con los trasplantes de médula ósea.
La intención era que los profesionales adquirieran conocimientos y experiencia en uno de los centros médicos más reconocidos y posteriormente regresaran a Rosario para ponerlos al servicio de los pacientes.
De esta manera, se creó un puente entre Rosario y Barcelona que permitió fortalecer la preparación de profesionales del sistema público de salud. El objetivo no era simplemente aportar recursos, sino conseguir que el conocimiento adquirido durante esos viajes pudiera regresar a la ciudad y aplicarse directamente en niños que necesitaban tratamientos de alta complejidad.
Gracias a ese proceso de capacitación y cooperación, el Hospital Vilela logró avanzar en el desarrollo de su programa de trasplantes de médula ósea y, según lo señalado en el relato difundido por Tartaglione, superó los 100 procedimientos realizados con éxito en niños vulnerables. Se trata de una cifra que permite dimensionar el impacto que tuvo aquella iniciativa en la atención de pacientes que necesitaban una oportunidad para continuar con sus vidas.
Jorge Messi, pese a haber vivido durante décadas bajo la enorme exposición que generó la carrera de su hijo, nunca buscó convertir este tipo de acciones en un motivo de protagonismo. Su historia también queda ligada a esos gestos que permanecieron en silencio y que, tras su muerte, comenzaron a conocerse públicamente.
El padre de Lionel Messi intervino en un proyecto que permitió capacitar a profesionales del sistema público de salud en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Su objetivo no era solamente brindar una ayuda económica: buscaba que el conocimiento adquirido durante esos viajes regresara a Rosario y pudiera aplicarse a pacientes que necesitaban trasplantes de médula ósea.