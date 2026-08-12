Jorge Messi murió llevándose un conmovedor secreto: Así fue su última acción

Gracias a ese proceso de capacitación y cooperación, el Hospital Vilela logró avanzar en el desarrollo de su programa de trasplantes de médula ósea y, según lo señalado en el relato difundido por Tartaglione, superó los 100 procedimientos realizados con éxito en niños vulnerables. Se trata de una cifra que permite dimensionar el impacto que tuvo aquella iniciativa en la atención de pacientes que necesitaban una oportunidad para continuar con sus vidas.