Messi podría decir adiós al fútbol: crece la incertidumbre

Cristiano Ronaldo, que sabe el dolor que es perder a un padre, pues perdió el suyo hace 21 años cuando comenzaba su carrera, reaccionó a la emotiva carta de Leo Messi y le escribió un mensaje de consolación. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, mencionó el futbolista portugués que ha declarado en varias ocasiones que la pérdida de su papá es algo que no ha podido superar por completo.