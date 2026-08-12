Messi podría decir adiós al fútbol: crece la incertidumbre

Tras la muerte de su padre, Lionel Messi atraviesa una etapa especialmente sensible de su vida y ha comenzado a analizar con mayor profundidad lo que quiere para los últimos años de su carrera...
Leo Messi sabe que el fútbol ha sido una parte fundamental de su existencia desde que era niño, pero también entiende que el paso del tiempo y las experiencias personales han cambiado sus prioridades.
La pérdida de su padre, una figura fundamental en su formación y en su trayectoria profesional, podría llevarlo a replantearse cuánto tiempo más quiere continuar compitiendo al máximo nivel.
Jorge Messi no fue solamente el padre de Lionel, sino también una de las personas que más acompañó su carrera desde sus primeros pasos. Estuvo presente durante buena parte del proceso que llevó al rosarino desde Newell's Old Boys hasta Barcelona y posteriormente a convertirse en una de las grandes figuras de la historia del fútbol.
El astro argentino Lionel Messi dijo que tiene "bastantes dudas" de que vaya a seguir jugando al fútbol "mucho tiempo más", este miércoles en una emotiva carta de despedida a su padre y representante, Jorge Messi, quien murió a los 68 años de edad.
"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió Messi en una carta publicada en Instagram.
En el texto, Messi repasó los últimos meses de vida de su padre, coincidentes con el desarrollo del Mundial 2026. "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo", contó el astro. "Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", agregó.
Messi podría estar valorando su futuro con una perspectiva diferente, pensando no solamente en los títulos o en los récords que todavía puede conseguir, sino también en su familia, su tranquilidad y el tiempo que desea dedicar a sus seres queridos.
En medio de la emotiva carta dedicada a su padre, el capitán argentino dejó una inesperada reflexión sobre su futuro. No anunció su retiro, pero por primera vez puso seriamente en duda cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.
Lionel Messi dejó abierta este miércoles la posibilidad de que el final de su carrera profesional esté mucho más cerca de lo previsto, luego de asegurar que tiene “bastantes dudas” de continuar jugando al fútbol durante mucho tiempo más en la carta que publicó en Instagram por la muerte de su padre, Jorge Messi.
Messi no anunció formalmente su retiro ni estableció una fecha para dejar la actividad, pero el mensaje representa una de sus manifestaciones públicas más contundentes acerca de la cercanía del final.
“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó el rosarino.
Hasta ahora, el argentino había evitado establecer plazos definitivos y siempre había condicionado su continuidad a sus sensaciones físicas, futbolísticas y personales.
Sin embargo, la muerte de Jorge parece haber modificado inevitablemente ese escenario. El propio Messi reconoció que atravesó el último Mundial pendiente de la salud de su padre y reveló que él había sido uno de los principales impulsores para que disputara la Copa del Mundo de 2026.
Cristiano Ronaldo, que sabe el dolor que es perder a un padre, pues perdió el suyo hace 21 años cuando comenzaba su carrera, reaccionó a la emotiva carta de Leo Messi y le escribió un mensaje de consolación. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, mencionó el futbolista portugués que ha declarado en varias ocasiones que la pérdida de su papá es algo que no ha podido superar por completo.
La reacción de Cristiano Ronaldo para Messi luego de que el argentino se despidió de su padre y además, reveló un posible retiro del fútbol.