¿Por qué destituyeron a exesposo de Cossette López de Comunicaciones? Esto se sabe

El gobierno de Nasry Asfura realizó un nuevo movimiento en su gabinete al separar de su cargo a José Augusto Argueta, quien hasta este miércoles se desempeñaba como ministro de Comunicaciones y Estrategia.
La salida del funcionario fue confirmada a LA PRENSA por una fuente del Poder Ejecutivo, que señaló que Argueta ya no continuará al frente de la institución y que próximamente se conocerá quién ocupará su lugar.
El relevo se convierte en uno de los primeros movimientos de peso dentro de la administración de Asfura, que asumió la Presidencia de Honduras el pasado 27 de enero de 2026.
Según la información conocida, la decisión estaría vinculada con una evaluación realizada a la gestión de los funcionarios del Gobierno. Argueta no habría obtenido los resultados esperados en dicha valoración.
Argueta también es conocido por haber sido esposo de Cossette López, exconsejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) y actual embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su separación del puesto se produce en momentos en que el Ejecutivo pretende replantear la manera en que comunica sus acciones y resultados a la población hondureña.
Uno de los retos de la administración ha sido lograr que las medidas impulsadas desde el Ejecutivo tengan mayor alcance y sean comunicadas de manera efectiva a los ciudadanos.
La Secretaría de Comunicaciones y Estrategia desempeña un papel clave en la elaboración y coordinación del mensaje oficial del Gobierno, así como en la difusión de las acciones presidenciales.
El cambio de Argueta representa el segundo relevo registrado en el gabinete de Asfura desde el inicio de su administración, según la información proporcionada desde el Poder Ejecutivo.
Aunque su salida todavía no había sido oficializada públicamente al momento de conocerse la información, una fuente gubernamental señaló que Argueta podría ser enviado al servicio exterior, posiblemente a una embajada cuya sede todavía estaría por definirse.
Recientemente, el presidente Nasry Asfura había dicho que no contemplaba modificaciones, aunque advirtió que removería a los funcionarios que no trabajaran al ritmo que exige su administración.
Por ahora, no se ha informado oficialmente quién será designado para ocupar la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia. La decisión podría conocerse en las próximas horas.