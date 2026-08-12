Eclipse total de Sol sorprende a millones con dos minutos de oscuridad

Un largo eclipse solar sorprendió este miércoles a millones de personas en distintas partes del mundo, luego de recorrer durante casi cuatro horas y media amplias zonas de Norteamérica, Europa y el oeste de África, antes de alcanzar su fase de totalidad en España. EFE
Un largo eclipse solar sorprendió este miércoles a millones de personas en distintas partes del mundo, luego de recorrer durante casi cuatro horas y media amplias zonas de Norteamérica, Europa y el oeste de África, antes de alcanzar su fase de totalidad en España.
El fenómeno comenzó con una extensa fase de parcialidad, durante la cual la Luna fue cubriendo progresivamente al Sol y proyectando su sombra sobre diferentes regiones del planeta.
La atención se concentró especialmente en España, donde millones de personas se prepararon para observar el momento de mayor intensidad del fenómeno astronómico.
Sin embargo, la fase de totalidad fue extremadamente breve. En el territorio español, el eclipse total duró menos de dos minutos, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados por quienes se congregaron para contemplarlo.
Vista del eclipse total de Sol, este miércoles desde el Observatorio Astronómico de Cantabria, en el norte de España. EFE
Durante la totalidad, la Luna se ubicó frente al Sol y bloqueó completamente su disco, dejando visible únicamente la corona solar alrededor de la silueta lunar.
El eclipse también pudo ser seguido parcialmente desde otras regiones de Europa y África, aunque las condiciones de observación variaron dependiendo de la ubicación y del momento en que la sombra lunar atravesó cada territorio.
El fenómeno volvió a despertar el interés por la observación astronómica y reunió a millones de personas que dirigieron su mirada al cielo para presenciar uno de los espectáculos naturales más llamativos.
Un largo eclipse, que se prolongó durante casi cuatro horas y media, barrió durante su fase de parcialidad gran parte de Norteamérica, Europa y el oeste de África.