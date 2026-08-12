“Feliz cumpleaños hasta el cielo”: el conmovedor mensaje de la madre de “Lela”

“Feliz cumpleaños, mi niña. Mamá te ama”. Con esas palabras, Lisandra Rosario recordó este 11 de agosto a su hija Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, quien cumpliría 18 años, un año después de haber sido asesinada en Aibonito, Puerto Rico.
La joven fue asesinada el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Según la información del caso, recibió 11 puñaladas en el ataque que terminó con su vida.
Este lunes, al cumplirse un año del crimen, su familia volvió a enfrentar el dolor de aquella tragedia. Esta vez, la fecha coincidió con el cumpleaños 18 que Gabriela ya no pudo celebrar.
Su madre compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó la tristeza de no poder abrazar a su hija ni decirle personalmente cuánto la amaba.
“Me cuesta aceptar que tu cumpleaños llegó y que no puedo verte, abrazarte, besarte y decirte cuánto te amo”, escribió Lisandra al recordar a Gabriela.
La mujer también aseguró que existen dolores que una madre nunca aprende a explicar y describió la pérdida de una hija como uno de ellos.
En medio del duelo, Lisandra recordó la infancia de Gabriela y compartió momentos en los que, según sus palabras, la joven era feliz. Esos recuerdos se han convertido en parte del vínculo que mantiene con su hija.
Pero mientras la familia recuerda a Gabriela, el proceso judicial por su muerte continúa. La madre y la hermana de la joven acudieron al tribunal para ser juramentadas como testigos en el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera.
Avilés Cabrera enfrenta acusaciones por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, de acuerdo con la información relacionada con el proceso.
A un año de su muerte, Gabriela no pudo celebrar sus 18 años junto a su familia. Su madre, en cambio, tuvo que conmemorar la fecha entre fotografías, recuerdos y lágrimas, aferrándose al amor que conserva por su hija.