México podría irse de Concacaf por insólito motivo: Sorprende posible destino

México podría estar ante una decisión histórica que cambiaría por completo su panorama futbolístico internacional. La Federación Mexicana de Fútbol analiza un escenario que le permitiría abandonar la Concacaf.
De acuerdo con una versión difundida por el periodista Martín del Palacio, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) habría recibido una propuesta que ha generado enorme polémica: abandonar la Concacaf para incorporarse a la Conmebol.
Según esta información, la posibilidad estaría relacionada con un supuesto respaldo de la federación mexicana a Gianni Infantino de cara a las próximas elecciones de la FIFA.
La versión señala que el dirigente suizo habría planteado facilitar el ingreso de México a la confederación sudamericana a cambio del apoyo de la FMF
La posibilidad también aparece en medio de una relación que, según distintos reportes, ha tenido diferencias entre la FMF y la Concacaf.
Uno de los puntos de fricción estaría relacionado con cuestiones comerciales y los derechos de transmisión de competiciones como la Copa Oro y la Nations League.
A esto se suma el distanciamiento generado por algunas iniciativas impulsadas desde FIFA, en las que distintas confederaciones han mostrado posiciones diferentes.
Si México realmente analizara abandonar la Concacaf, la salida de una de sus federaciones más importantes supondría un golpe deportivo, económico y comercial considerable para el organismo regional.
Desde el punto de vista deportivo, la llegada de México a la Conmebol significaría un cambio radical. La Selección Mexicana tendría la posibilidad de enfrentarse con mucha mayor frecuencia a potencias como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, elevando considerablemente el nivel de exigencia.
Además, los clubes de la Liga MX podrían aspirar a regresar de manera permanente a competiciones como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, torneos en los que el fútbol mexicano tuvo una destacada participación durante varios años.
México ya tiene antecedentes de competencia en Sudamérica. La Selección Mexicana participó por primera vez en la Copa América en 1993, mientras que los clubes de la Liga MX comenzaron a competir en la Copa Libertadores en 1998 y posteriormente también tuvieron presencia en la Copa Sudamericana.
Otro de los grandes atractivos estaría relacionado con los ingresos económicos y los premios. Los torneos organizados por Conmebol han manejado históricamente bolsas económicas importantes, mientras que la presencia de México también podría generar un enorme interés comercial y televisivo.
Sin embargo, abandonar la Concacaf también tendría importantes dificultades. Los viajes hacia Sudamérica serían mucho más largos, aumentarían los costos de logística y existiría un mayor desgaste para futbolistas y clubes. También habría que resolver qué ocurriría con los contratos comerciales vigentes, los torneos regionales y los acuerdos que México mantiene actualmente dentro de la Concacaf.
El cambio de confederación tampoco sería un hecho sin precedentes. Australia dejó la Confederación de Fútbol de Oceanía y se incorporó a la Confederación Asiática en 2006, demostrando que este tipo de movimientos pueden producirse cuando existen acuerdos y las diferentes partes involucradas dan su aprobación.
Incluso el panorama mundialista podría convertirse en un elemento de discusión. Para el Mundial de 2026, la Conmebol contó con seis plazas directas y una para el repechaje, mientras que la Concacaf tuvo seis boletos directos debido, en buena medida, a que México, Estados Unidos y Canadá fueron los países anfitriones. De cara al futuro, cualquier modificación en el número de selecciones participantes y en la distribución de plazas podría cambiar nuevamente el escenario competitivo para México.
Por ahora, México continúa formando parte de la Concacaf y no existe confirmación oficial de que la FMF haya iniciado un proceso para abandonar la confederación. La posibilidad planteada ha provocado numerosas reacciones y abre un debate sobre qué camino le convendría más al fútbol mexicano.