México podría irse de Concacaf por insólito motivo: Sorprende posible destino

Incluso el panorama mundialista podría convertirse en un elemento de discusión. Para el Mundial de 2026, la Conmebol contó con seis plazas directas y una para el repechaje, mientras que la Concacaf tuvo seis boletos directos debido, en buena medida, a que México, Estados Unidos y Canadá fueron los países anfitriones. De cara al futuro, cualquier modificación en el número de selecciones participantes y en la distribución de plazas podría cambiar nuevamente el escenario competitivo para México.