Así fue el estreno nacional de "Eva" en Tegucigalpa

William Reyes, director de "Eva", durante la premier de su ópera prima en Tegucigalpa.
Parte del elenco de "Eva" acompañó a William Reyes en el estreno nacional de la película.
La noche del miércoles, Tegucigalpa fue escenario de un momento que Reyes había imaginado durante años: ver "Eva" en pantalla hondureña.
El actor Dennis Mencía y el director William Reyes en el estreno.
El elenco de "Eva", encabezado por Endry Cardeño, Jancel Aguilar y Dennis Mencía, se dio cita en la premier nacional.
La premier de "Eva" reunió a figuras del cine y la cultura hondureña, en una noche que corona casi una década de trabajo.
Metrocinemas acogió la primera proyección de este drama en Honduras.
La actriz colombiana Endry Cardeño protagoniza el film.
Los asistentes al estreno que se reunieron en Metrocinemas.