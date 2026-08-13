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Así fue el estreno nacional de "Eva" en Tegucigalpa

Invitados, cineastas, productores y amigos del ecosistema artístico nacional colmaron la sala en la premier de "Eva", ópera prima de William Reyes, disponible ya en cines.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 16:38 -
  • Lourdes Alvarado
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William Reyes, director de "Eva", durante la premier de su ópera prima en Tegucigalpa.

Foto: Marvin Salgado
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Parte del elenco de "Eva" acompañó a William Reyes en el estreno nacional de la película.

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La noche del miércoles, Tegucigalpa fue escenario de un momento que Reyes había imaginado durante años: ver "Eva" en pantalla hondureña.

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El actor Dennis Mencía y el director William Reyes en el estreno.

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El elenco de "Eva", encabezado por Endry Cardeño, Jancel Aguilar y Dennis Mencía, se dio cita en la premier nacional.

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La premier de "Eva" reunió a figuras del cine y la cultura hondureña, en una noche que corona casi una década de trabajo.

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Metrocinemas acogió la primera proyección de este drama en Honduras.

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La actriz colombiana Endry Cardeño protagoniza el film.

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Los asistentes al estreno que se reunieron en Metrocinemas.

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