Horóscopo de hoy, 13 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

El deporte, el ejercicio pausado y al aire libre te aportarán calma y sosiego.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La llegada del final de un periodo intenso tanto emocional como físicamente te mantiene en la intranquilidad. Las ganas de que llegue se entremezclan con los nervios y la angustia ante el cambio.
TAURO (21 abril - 20 mayo). El trabajo te sorprenderá con cambios que ya dabas por imposibles. Has estado a punto de tirar la toalla y cambiar de tercio, pero hoy te darás cuenta de que todavía tienes una oportunidad. Buen momento para compensar la falta de ejercicio con algún deporte.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). El amor lo será todo en estos días. Tendrás altos y bajos en tus sentimientos, pero siempre habrá algún detalle de tu pareja que te devuelva a donde más a gusto estás, al término medio. Buen momento para ocuparte de la cocina y de las labores diarias de la casa.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Buen momento para la comunicación fluida con familiares, amigos, vecinos... Aún en momentos de controversia tendrás la paciencia y la sabiduría para controlarte y responder de forma agradable pero firme, seguro de lo que dices y de lo que haces.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tus relaciones sentimentales pueden ser completamente fluidas y placenteras, pero para eso deberás confiar completamente en la buena voluntad de la gente que te quiere. Si no, estarás en un continuo vaivén que aburrirá a todos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Te convendrá ser muy reservado en los asuntos profesionales si es que tu progreso depende de la estrategia. No confíes en nadie, porque algunas personas están esperando aprovecharse de tus ideas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La situación de tu planeta regente te aportará dinamismo y aumento de la actividad. También reconocerás cierto placer por la investigación, ya sea en el terreno intelectual o en el personal. Hoy podría ser el día en el que obtendrás mayor reconocimiento profesional.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Será un buen momento para hacer reformas en el hogar, según tu punto vista, pero si vives en pareja es imprescindible que aclares muy bien hasta qué punto se implicarán en el asunto, de lo contrario te achacarán todos los problemas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La economía no pasa por sus mejores horas; piensa que tus ahorros te han sacado de apuros cuando han venido momentos duros. Tenlo en cuenta para el futuro. En el amor, parece que últimamente te importan más tus amistades que la persona amada.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Pese a que creas tener dudas bien fundadas, ahora es el momento de no perder la calma y poner toda la confianza en la persona amada. La recuperarás totalmente a poco que demuestres un poco de paciencia.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Será un buen momento para hacer balance de lo conseguido y planteare metas de cara a los próximos meses. Tu olfato y creatividad para los asuntos de negocios pueden empezar a dar sus frutos a corto plazo.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás noticias agradables, relacionadas con el trabajo y el dinero. Además, el momento es muy propicio para hacer nuevas amistades, o, mejor aún, para estar junto a tus amigos de siempre: aunque te sorprenda, te darán nuevas muestras de amor y lealtad.