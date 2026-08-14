Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

En esta ciudad nunca hay espacio para el aburrimiento. Desde actividades culturales y artísticas, hasta conciertos masivos y eventos educativos. Hay para todos los gustos. Hoy le compartimos una serie de actividades que inician a partir del fin de semana, y que son ideales para disfrutar en pareja, con amigos y también en familia. Música, pintura, literatura y mucho más para mantenerte ocupado. Y lo mejor es que algunos eventos tienen un precio cómodo y otras actividades son gratuitas.