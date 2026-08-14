Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

En esta ciudad nunca hay espacio para el aburrimiento. Desde actividades culturales y artísticas, hasta conciertos masivos y eventos educativos. Hay para todos los gustos. Hoy le compartimos una serie de actividades que inician a partir del fin de semana, y que son ideales para disfrutar en pareja, con amigos y también en familia. Música, pintura, literatura y mucho más para mantenerte ocupado. Y lo mejor es que algunos eventos tienen un precio cómodo y otras actividades son gratuitas.
TALLER DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA. Si quieres aprender algo nuevo, aprovecha el taller de pintura que se impartirá en La Casa de la Cultura. La cita es este sábado 15 de agosto a partir de la 1: 00 pm. Para información llama al 8987-0836.
TALLER DE TANGO EN LA ALIANZA FRANCESA. No es este fin de semana, pero igual podría interesarte. Si siempre te has sentido atraído por el baile y en especial por el tango, no te pierdas el taller gratuito el miércoles 19 de agosto a las 7:00 pm en la Alianza Francesa. El taller es gratis y desde argentina estará el maestro, Adrián Vincón.
MERCADILLO DE LIBROS EN MEGA MALL. Si eres apasionado por la literatura puedes asistir al mercadillo de libros de Mega Mall este domingo desde las 10: 30 am a las 7: 00 pm. El evento será en la plaza de los emprendedores en el primer nivel del centro comercial.
KARAOKE MIGAJERO. Cantar es una forma de expresarse y liberar nuestras emociones. Es por eso que no puedes perderte el Karaoke Migajero que está organizando Funky Café, este viernes 14 de agosto a partir de las 6:00 pm en la Colonia Juan Lindo. Andrés Turcios será el “host” de la noche
TRIBUTO A KUDAI Y OV7, POR MELISSA CABALLERO. La artista sampedrana repasará algunos de los exitosos temas de ambas agrupaciones mexicanas en un evento especial. El show es este sábado 16 de agosto e inicia a partir de las 9:00 pm en Cervecería Perla Negra.
Este sábado 15 de agosto, prepárate para un momento mágico en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. Se trata de una nueva edición del Rincón del Cuento, donde la imaginación y las historias cobran vida para el disfrute de toda la familia. La actividad será dirigida por María Cristina Reyes. La cita es de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Entrada gratis.
NOCHE DE TRIVIA. David Lagos regresa para jugar y poner varios retos. ¿Estás dispuesto?. El evento es este viernes 15 de agosto en Cervecería La 20 a partir de las 8: 00 pm. Reservá tu mesa al 3327-2020.