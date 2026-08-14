Cristian Castro lleva su lado metalero a un nuevo álbum con La Esfinge

Con la mirada puesta en el presente, el símbolo del pop e hijo de Verónica Castro aseguró que ahora persigue el objetivo de que La Esfinge se convierta en una “banda representante de México en el extranjero”, por lo que considera esta gira un momento clave, en la que adelantó que compartirá escenario con el legendario músico mexicano Alex Lora, líder de la banda El Tri.