Davis Flow y Platense sorprenden: Ya hay decisión sobre su futuro

Davis Obed Silva Antúnez, conocido popularmente como Davis Flow, ha dado uno de los saltos más inesperados de su carrera.
Davis Obed Silva Antúnez es un rapero, cantante y creador de contenido hondureño que comenzó a construir su carrera en internet hace más de una década.
Sus primeros pasos estuvieron relacionados con el freestyle y los videos musicales que publicaba en YouTube alrededor de 2014. Con el paso de los años fue ampliando su presencia en las plataformas digitales y terminó convirtiéndose en una de las figuras hondureñas más reconocidas de las redes sociales.
La noticia de su incorporación al Platense ha provocado todo tipo de reacciones entre los aficionados, especialmente por tratarse de una figura que construyó su popularidad lejos de las tradicionales canteras del fútbol hondureño.
La incorporación de Davis Flow no surgió de la nada. Desde 2025 comenzó a llamar la atención por sus actuaciones en los partidos de creadores de contenido, donde se desempeñó como delantero y mostró condiciones que despertaron el interés de algunos clubes de la Liga Nacional.
El pasado lunes, Davis Flow se unió a los entrenamientos del Platense y fue recibido a lo grande por el entrenador Raúl Cacéres.
Cáceres incluso explicó que Davis Flow llega como uno más dentro del proceso y que deberá demostrar sus condiciones sobre el terreno de juego. El estratega también reconoció que, en el fútbol moderno, una figura con una gran audiencia puede representar un aporte adicional para la economía y la exposición de un club, pero insistió en que el aspecto deportivo será determinante para definir su futuro dentro del plantel.
Sorpresa: Davis Obed Silva Antúnez, conocido popularmente como Davis Flow, ha firmado su primer contrato como jugador profesional con el club Platense de Puerto Cortés.
El famoso tiktoker y cantante de 27 años está más cerca que nunca de cumplir su sueño de la infancia. Aunque no siguió el proceso tradicional de fuerzas básicas, recibió esta oportunidad gracias al gran impacto y popularidad que ha construido en las plataformas digitales.
Según conoció Diario LA PRENSA, Flow ya estampó su firma y pronto estará disponible para entrar en la convocatoria del entrenador Raúl Cáceres.
Una de las cosas que más ha sorprendido al cuerpo técnico del equipo "selacio" es su disciplina: Davis es de los primeros en llegar a los entrenamientos y demuestra un alto compromiso con el proyecto deportivo. El próximo partido del Tiburón es contra Génesis PN.
Davis Flow se desempeña como delantero y buscará, a base de goles y trabajo duro, consolidarse en el equipo y construir su propia historia en el deporte nacional.
Con esta contratación, Davis Flow se une a Saúl Fox ("La More") como parte de los influencers hondureños que incursionan en el fútbol federado, recordando que Fox firmó previamente con el Choloma.
Davis Flow tendrá que demostrar que puede responder a las exigencias de un equipo profesional, competir por un puesto en el Platense.
Los jugadores del Platense le han dado la bienvenida a Davis Flow ya que es su nuevo compañero.
Davis Flow en sus ratos libre durante las prácticas realiza su propio contenido.