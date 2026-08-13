Davis Flow y Platense sorprenden: Ya hay decisión sobre su futuro

Cáceres incluso explicó que Davis Flow llega como uno más dentro del proceso y que deberá demostrar sus condiciones sobre el terreno de juego. El estratega también reconoció que, en el fútbol moderno, una figura con una gran audiencia puede representar un aporte adicional para la economía y la exposición de un club, pero insistió en que el aspecto deportivo será determinante para definir su futuro dentro del plantel.