Horóscopo de hoy, 14 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Buen día para practicar algún deporte y dejar de preocuparte por el dinero.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No es el momento de desesperarse, pese a los contratiempos puntuales que aparezcan en tu camino, vivirás hoy entre señales positivas en tus actividades habituales, y puede que comiences a ver la luz al final del túnel.
TAURO (21 abril - 20 mayo). El ambiente laboral te permitirá bajar un poco tu rendimiento del día a día sin que se note demasiado. Intenta sacar asuntos atrasados, pero antes de actuar asegúrate de que las cosas están tranquilas.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los recuerdos invaden tu mente haciéndote perder la concentración una y otra vez., Aunque hoy no tengas que dedicarte en exclusividad al trabajo, lo poco que te veas obligado a hacer resultará insuficiente.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puede que te deslizases sin darte cuenta del todo a un territorio de melancolía y aislamiento, pero tus amigos estarán al tanto y conseguirán que te muevas con excelentes propuestas de cara al fin de semana. No les defraudes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Comienza una buena temporada para el amor, con alicientes suficientes como para dar pasos definitivos en este campo, posiblemente relacionado con fiestas o viajes en un horizonte próximo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Si desde hace tiempo tienes en mente un negocio relacionado con las ventas, no lo dudes, este es el momento de ponerlo en marcha. Mercurio hace que tus dotes para las relaciones públicas estén más agudizadas que nunca, aprovéchalo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En el trabajo te convendría cultivar de manera cotidiana la paciencia y el autocontrol con respecto a las personas de tu equipo. Si la situación económica se va muy por encima de lo presupuestado, es el momento de recortar todo tipo de excesos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Una persona puede estar a punto de entrar en tu vida. Se trata de alguien con un carácter muy fuerte e independiente, que te impactará muy positivamente. Síguele la pista, porque puede ser el principio de una amistad larga y duradera.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede que te hayas levantado con el pie izquierdo por haber tenido una mala noche, pero comenzarás el día tenso y malhumorado ante la dura tarea que tienes por delante. Cuidado con ser desagradable con los seres queridos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Estás especialmente perceptivo, sobre todo en lo que a temas sentimentales respecta. Alguien que te agrada mucho puede estar dispuesto a entrar en tu vida: escucha lo que te diga tu corazón, pero no despegues los pies de la tierra, o el batacazo puede ser sonoro.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No te precipites al hacer las cosas, queriendo tenerlas ya mismo; todo tiene su tiempo y su lugar. Y, con los que te rodean, habla claro, sin trucos porque de lo contrario solo conseguirás desconfianza, especialmente de algunas personas que te importan.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Es posible que no pases por tu mejor momento anímico en estos momentos a causa de una pérdida o una inquietud, pero tus amistades serán importantes en estos días y tenderás a apoyarte en ellas. No tendrás que dar muchas explicaciones.