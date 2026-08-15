Robert Downey Jr. regresa como el villano que pondrá de rodillas a Marvel

Marvel Studios volvió a sacudir a sus seguidores con un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday", presentado durante la convención D23. El avance coloca a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en el centro de una amenaza que promete enfrentar a algunos de los personajes más poderosos del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).
La aparición de Downey Jr. representa uno de los grandes atractivos de la producción. Después de interpretar a Tony Stark durante más de una década, el actor regresa al universo de Marvel en un papel completamente diferente y se convierte ahora en el rostro de uno de sus villanos más importantes.
El tráiler deja claro que Victor von Doom no será un enemigo convencional. En una de las escenas más impactantes, el personaje consigue detener con facilidad el ataque de Thor y posteriormente convoca a un enorme ejército de Centinelas que emerge del suelo. "El infierno me responde a mí, yo soy Doom", sentencia el villano.
El adelanto también ofrece pistas sobre la dimensión personal del antagonista. Doom aparece sentado en su trono y rodeado de poder, pero completamente solo. Cerca de él se observa un cuadro en el que una mujer sostiene a un niño, una imagen que podría estar relacionada con una pérdida que habría alimentado su deseo de venganza.
La conexión con los Cuatro Fantásticos también adquiere especial relevancia. Sue Storm y Reed Richards parecen conocer el pasado de Victor, una relación que coincide con la historia de los cómics, donde Doom ha sido durante décadas uno de los principales adversarios de la familia fantástica. "Victor, ¿hiciste esto?", pregunta Reed al enfrentarlo después de la destrucción de una ciudad.
Otra de las frases del villano anticipa el conflicto que sostendrá con los protagonistas: "Todos ustedes han vivido vidas robadas. Ahora tienen que devolverlas". La declaración refuerza la idea de que Doom no solo pretende derrotar a los héroes, sino alterar por completo el equilibrio del universo. El reparto reunirá a figuras de diferentes etapas de Marvel. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción contará con Chris Evans, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, además de personajes vinculados con las franquicias de "X-Men", "Avengers" y "Los Cuatro Fantásticos".
Uno de los regresos que más expectativas ha generado es el de Chris Evans como Steve Rogers. El actor adelantó a IGN que "será brutal para Steve", al tiempo que explicó que los directores Joe y Anthony Russo "siempre encuentran nuevas formas de poner a prueba a Rogers".
La aparición de Rogers con diferentes apariencias también alimentó las especulaciones sobre posibles líneas temporales alternativas o distintas versiones del personaje. Como suele ocurrir con las producciones de Marvel, cada detalle del avance se convirtió rápidamente en material para nuevas teorías entre los seguidores.
Una de las hipótesis que circula apunta a que Doctor Doom podría ser una versión alternativa de Tony Stark. Sin embargo, otros fanáticos descartan esta posibilidad y consideran que la conexión entre Doom, Sue y Reed apunta a una historia más cercana a los cómics. También surgió otra teoría que plantea la existencia de dos versiones del villano, debido a las diferencias entre algunos de sus trajes y hasta en sus ojos.
Dirigida por los hermanos Russo, "Avengers: Doomsday" se perfila así como una de las películas más ambiciosas de la nueva etapa del UCM. Con Doctor Doom como amenaza central, el regreso de personajes conocidos y la incorporación de nuevas figuras, Marvel prepara un enfrentamiento que podría cambiar nuevamente el destino de sus héroes. La película tiene previsto su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026.