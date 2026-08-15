Robert Downey Jr. regresa como el villano que pondrá de rodillas a Marvel

Otra de las frases del villano anticipa el conflicto que sostendrá con los protagonistas: "Todos ustedes han vivido vidas robadas. Ahora tienen que devolverlas". La declaración refuerza la idea de que Doom no solo pretende derrotar a los héroes, sino alterar por completo el equilibrio del universo. El reparto reunirá a figuras de diferentes etapas de Marvel. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la producción contará con Chris Evans, Chris Hemsworth, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, además de personajes vinculados con las franquicias de "X-Men", "Avengers" y "Los Cuatro Fantásticos".