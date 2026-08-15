Caen La Niña y La Negra, presuntas integrantes de la 18, en la Reparto Lempira

Agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), capturaron a dos presuntas integrantes de la Pandilla 18 señaladas por su supuesta participación en actividades de extorsión y tráfico de drogas en San Pedro Sula.
La operación se ejecutó durante la noche del viernes en la colonia Reparto Lempira, donde los agentes realizaban labores de vigilancia y seguimiento como parte de las acciones contra estructuras dedicadas al crimen organizado.
Según el informe policial, las dos sospechosas fueron requeridas en flagrancia cuando presuntamente realizaban actividades relacionadas con el cobro de extorsiones y la comercialización de sustancias ilícitas en el sector.
Una de las aprehendidas fue identificada como Karen Abigail Paz Lara, de 20 años, conocida con el alias de La Niña, quien, de acuerdo con el expediente policial, tendría aproximadamente tres años de pertenecer a la Pandilla 18.
Las autoridades señalan que alias La Niña cumplía funciones como recolectora de dinero producto de la extorsión y también se encargaba presuntamente de abastecer puntos de venta de drogas en la zona.
Durante el mismo operativo también fue requerida una menor de 14 años, identificada con el alias de La Negra, a quien las autoridades vinculan con la estructura criminal desde hace aproximadamente un año.
De acuerdo con la información policial, la menor habría desempeñado funciones relacionadas con la recolección del dinero exigido mediante extorsión a comerciantes, transportistas y residentes de la colonia Reparto Lempira.
Durante la intervención, los agentes decomisaron dinero en efectivo que, según las investigaciones, sería producto de cobros extorsivos realizados en el sector.
Asimismo, se les decomisó un teléfono celular que presuntamente era utilizado para coordinar actividades relacionadas con la estructura criminal y sus operaciones ilícitas. Como parte de las evidencias, la Policía reportó el decomiso de 150 envoltorios que contenían un polvo blanco, supuestamente cocaína, además de 70 dosis de hierba seca, presuntamente marihuana.
Las dos aprehendidas fueron remitidas a la fiscalía correspondiente para continuar con el proceso legal por su presunta responsabilidad en delitos de extorsión y tráfico ilícito de drogas.
En el caso de la menor, se seguirá el procedimiento establecido conforme a su condición jurídica.