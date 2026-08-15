Caen La Niña y La Negra, presuntas integrantes de la 18, en la Reparto Lempira

Asimismo, se les decomisó un teléfono celular que presuntamente era utilizado para coordinar actividades relacionadas con la estructura criminal y sus operaciones ilícitas. Como parte de las evidencias, la Policía reportó el decomiso de 150 envoltorios que contenían un polvo blanco, supuestamente cocaína, además de 70 dosis de hierba seca, presuntamente marihuana.