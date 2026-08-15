Accidente en Santa Bárbara: menor herida salió del vehículo y caminó varios metros en busca de ayuda

Un accidente vial cobró la vida de tres personas y dejó a una menor herida en el tramo carretero conocido como “Las Curvas”, en el municipio de Ceguaca, Santa Bárbara. El fatídico hecho ocurrió en horas de la madrugada de este sábado, cuando el vehículo tipo camioneta, color gris, en el que se conducían las cuatro personas, volcó. Fotografías de redes sociales.