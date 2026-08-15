Flor Cuevar muere tras volcar en su cuatrimoto cuando regresaba de su trabajo en Lempira

El dolor y la consternación se apoderaron del sector de El Sile, en Gracias, Lempira, tras el trágico fallecimiento de una joven identificada como Flor Cuevar, quien perdió la vida en un fatal accidente vial registrado en las últimas horas.
Flor era una joven muy querida en su comunidad; se conducía a bordo de una cuatrimoto cuando, por razones aún desconocidas, perdió el control del vehículo y sufrió un aparatoso accidente que le provocó heridas mortales.
De acuerdo con los reportes preliminares, el suceso ocurrió en horas de la noche, mientras la joven se dirigía hacia su lugar de residencia después de cumplir con su jornada laboral.
Las imágenes del incidente muestran la cuatrimoto volcada, evidencia del impacto que resultó fatal para la joven. Tras el accidente, varias personas intentaron auxiliarla, pero lamentablemente no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
La noticia del fallecimiento de la joven provocó profundas muestras de pesar y solidaridad entre sus familiares, amigos y vecinos del sector, quienes lamentaron con gran dolor esta irreparable pérdida.
Numerosos mensajes de condolencia se han sumado en las redes sociales, rindiendo homenaje a la joven y expresando su apoyo a la familia doliente en este momento tan difícil.
Al lugar de la tragedia también llegaron miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas exactas que provocaron el fatídico accidente.
Hasta el momento, se desconocen los detalles específicos del accidente, como la velocidad a la que circulaba la cuatrimoto o si hubo algún otro factor externo que contribuyera al fatal desenlace.
Los resultados de la investigación serán fundamentales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a las que haya lugar. Según las imágenes, Flor también conducía motocicletas.
La comunidad de El Sile, en Gracias, Lempira, se sume en el luto por la pérdida de esta joven vida.