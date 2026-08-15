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Los capturan cuando llevaban a un joven amarrado en un turismo en SPS

La Policía Nacional recibió una denuncia y rápidamente se movilizó hacia la zona, donde interceptaron el vehículo turismo blanco y lograron rescatar ilesa a la víctima

Los capturan cuando llevaban a un joven amarrado en un turismo en SPS
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La Policía Nacional frustró una presunta ejecución y rescató a un hombre que era trasladado privado de libertad dentro de un vehículo en la colonia La Primavera, sector El Merendón, en San Pedro Sula.
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De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima era movilizada contra su voluntad y se encontraba amarrada de pies y manos dentro de un vehículo turismo de color blanco.
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Los agentes de la Policía Nacional Preventiva intervinieron de manera rápida al detectar la situación, evitando que el hombre fuera ejecutado.

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Durante el operativo fueron capturados cuatro presuntos sicarios, quienes serían miembros de una supuesta red criminal y estarían vinculados con el intento de quitarle la vida a la víctima.
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El vehículo turismo blanco en el que era trasladado el hombre fue decomisado por las autoridades como parte de las evidencias relacionadas con el caso.
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La víctima fue rescatada ilesa y puesta a salvo por los agentes policiales. Por motivos de seguridad, su identidad se mantiene bajo reserva.
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Inicialmente se había informado sobre la captura de cinco personas durante el operativo; sin embargo, la información proporcionada posteriormente por la Policía Nacional establece que fueron cuatro los sospechosos detenidos.
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Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su grado de participación en el presunto atentado.
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Las investigaciones continuarán para establecer las circunstancias en las que el hombre fue privado de su libertad y determinar el posible vínculo de los detenidos con la estructura criminal.
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La Policía Nacional destacó que la intervención oportuna permitió evitar que se concretara el presunto asesinato y garantizar la integridad de la víctima.
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