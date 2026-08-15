Los capturan cuando llevaban a un joven amarrado en un turismo en SPS

La Policía Nacional frustró una presunta ejecución y rescató a un hombre que era trasladado privado de libertad dentro de un vehículo en la colonia La Primavera, sector El Merendón, en San Pedro Sula.
De acuerdo con la información de las autoridades, la víctima era movilizada contra su voluntad y se encontraba amarrada de pies y manos dentro de un vehículo turismo de color blanco.
Los agentes de la Policía Nacional Preventiva intervinieron de manera rápida al detectar la situación, evitando que el hombre fuera ejecutado.
Durante el operativo fueron capturados cuatro presuntos sicarios, quienes serían miembros de una supuesta red criminal y estarían vinculados con el intento de quitarle la vida a la víctima.
El vehículo turismo blanco en el que era trasladado el hombre fue decomisado por las autoridades como parte de las evidencias relacionadas con el caso.
La víctima fue rescatada ilesa y puesta a salvo por los agentes policiales. Por motivos de seguridad, su identidad se mantiene bajo reserva.
Inicialmente se había informado sobre la captura de cinco personas durante el operativo; sin embargo, la información proporcionada posteriormente por la Policía Nacional establece que fueron cuatro los sospechosos detenidos.
Los cuatro capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán determinar su grado de participación en el presunto atentado.
Las investigaciones continuarán para establecer las circunstancias en las que el hombre fue privado de su libertad y determinar el posible vínculo de los detenidos con la estructura criminal.
La Policía Nacional destacó que la intervención oportuna permitió evitar que se concretara el presunto asesinato y garantizar la integridad de la víctima.