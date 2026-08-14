“Paz en la tormenta”: Amigo de Suany Aguilera comparte emotivo video

Un profundo dolor y conmoción continúa embargando a los familiares y amigos cercanos de Suany Aguilera, la joven que murió luego de ser atacada a disparos por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió el jueves en horas de la noche en Tegucigalpa, capital de Honduras.
A través de las redes sociales, seres queridos de Aguilera han dedicado sentidas palabras de despedida. Entre las publicaciones más conmovedoras destaca la de su amigo Cristopher Zepeda, quien reposteó un antiguo video de 2020 grabado junto a Suany mientras interpretaban una melodía de fe y consuelo.
En la publicación compartida por Zepeda, se aprecia a ambos jóvenes sentados frente a un piano que toca Zepeda. Sin embargo, el dolor de la pérdida quedó plasmado en el desgarrador texto que acompañó la grabación.
“Junto con mi amiga, hace un tiempo compartíamos que se puede tener paz en medio de las tormentas, pero es duro cuando la tormenta llega justo con la ausencia suya”, inició escribiendo.
El joven continuó con sus palabras pidiendo descanso eterno para Suany: “Te voy a extrañar mucho, amiga; espero que Dios te haya guiado a su presencia; de nuestra parte, a los que quedamos, te prometemos buscar esa paz en medio de esta tormenta. Hasta siempre, Negra”, concluyó en su emotiva despedida.
El video compartido cobra un matiz de consuelo espiritual, enmarcado en el trasfondo de la popular canción cristiana «Paz en la tormenta». Esta pieza fue escrita originalmente en inglés por el compositor Kirk Allen en 1974, y en el mundo de habla hispana su versión más famosa y emblemática es interpretada por el cantante hondureño Renán Carías.
Según información preliminar, Suany Aguilera y su hermana salieron de su vivienda y se dirigieron hacia la colonia Kennedy para comprar comida. Desafortunadamente, cuando retornaban, fueron interceptadas por sujetos desconocidos que se transportaban en una motocicleta y las atacaron a balazos.
Debido al ataque, el cuerpo de Suany quedó sin vida sobre el volante de su carro. Su hermana también sufrió heridas y fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente la trasladaron de emergencia a un centro asistencial.
Agentes policiales y miembros del Ministerio Público se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo conforme a ley e iniciar las pesquisas correspondientes que permitan dar con el paradero de los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial sobre el móvil del ataque ni la identidad de los hechores. Suany Aguilera se desempeñaba como empleada del sector bancario y vivía junto a su familia; su trágica muerte no solo ha conmocionado a sus seres queridos, sino también a la sociedad hondureña.