Tras meses de cautiverio, rescatan a sobreviviente de crueles torturas y explotación sexual por la pandilla 18

Tegucigalpa

Un operativo conjunto ejecutado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público (MP) permitió la liberación de una persona sobreviviente del delito de trata de personas en la capital del país. La víctima permaneció sumida en un auténtico infierno durante cuatro meses, período en el cual se encontraba en condición de cautiverio bajo el control total de miembros de la estructura criminal pandilla 18.

Durante el tiempo de su secuestro, la persona fue sometida de manera sistemática a tratos crueles e inhumanos, severas torturas físicas y psicológicas, así como a una implacable explotación sexual por parte de los integrantes del grupo delictivo. El operativo de rescate requirió labores de inteligencia y contó con el valioso apoyo logístico de la organización internacional Our Rescue, entidad enfocada en la lucha contra la explotación y trata de personas a nivel global.