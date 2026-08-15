Roney Oliva y Rubén Hernández mueren en accidente de tránsito en Olancho

OLANCHO, HONDURAS

Las víctimas fueron identificadas como Roney Oliva y Rubén Hernández, quienes se dedicaban a labores de albañilería y, según la información conocida, regresaban a sus viviendas después de finalizar su jornada de trabajo.

Dos jóvenes murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la salida del municipio de San Esteban, Olancho, en el tramo que conduce hacia Juticalpa.

De acuerdo con los datos preliminares, los jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando, por razones que todavía no han sido determinadas, impactaron contra un vehículo tipo pick-up de color verde.

La colisión fue de gran magnitud y dejó a ambos motociclistas con lesiones de consideración. Debido a la gravedad de las heridas, los dos jóvenes fallecieron tras el accidente.

El percance generó consternación entre los habitantes de la zona, así como entre familiares y amigos de las víctimas, quienes lamentaron profundamente la pérdida de ambos jóvenes.

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Tras el hecho, las autoridades correspondientes deberán realizar las investigaciones para establecer cómo ocurrió exactamente la colisión y determinar las circunstancias que provocaron este fatal accidente de tránsito.