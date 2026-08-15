DHS advierte a hondureños con TPS terminado que abandonen Estados Unidos

Washington, D.C.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ya está vigente para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras, y advirtió que quienes ya no cuentan con esta protección deben abandonar el país o podrían enfrentar procesos de detención y deportación. El aviso fue difundido por DHS en sus plataformas de redes sociales junto con una actualización del abogado general del Departamento, James Percival, en la que se incluye a Honduras entre los países cuyo TPS aparece con el estado de “Termination in effect” (terminación en vigor).

Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.



For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/gYXRJoBYA3 — Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2026

La lista también incluye a Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Birmania y Somalia, según el Departamento de Seguridad Nacional.

En el mensaje publicado por DHS se utiliza una advertencia directa para las personas cuyo TPS ha terminado: “Leave now or be deported”, es decir, abandonar Estados Unidos o exponerse a una deportación.

Terminación del TPS para hondureños

Para los hondureños, la terminación del TPS se encuentra vigente desde el 8 de septiembre de 2025. Aunque el proceso ha sido objeto de litigios judiciales, actualmente la terminación permanece en efecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El 9 de febrero de 2026, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto una orden previa de un tribunal de distrito que había bloqueado la terminación del programa, por lo que, desde esa fecha, las decisiones del gobierno de poner fin al TPS para Honduras están vigentes.

El Departamento de Seguridad Nacional estimaba, hasta julio de 2025, que en Estados Unidos había aproximadamente 72,000 nacionales de Honduras (y extranjeros sin nacionalidad cuya última residencia habitual había sido Honduras) que tenían TPS bajo la designación de Honduras. No obstante, Rosmery Alonzo, presidenta de Fundación Olanchanos Unidos Por Honduras, dijo a Diario LA PRENSA que una parte de la cantidad estimada por el Departamento de Seguridad Nacional "ha resuelto su situación legal, algunos tienen residencia o visa de trabajo, los afectados, en realidad, son más de 50,000".

¿Qué es el TPS?