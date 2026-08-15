DHS advierte a hondureños con TPS terminado que abandonen Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) ya está vigente para ciudadanos de varios países, entre ellos Honduras, y advirtió que quienes ya no cuentan con esta protección deben abandonar el país o podrían enfrentar procesos de detención y deportación.
El aviso fue difundido por DHS en sus plataformas de redes sociales junto con una actualización del abogado general del Departamento, James Percival, en la que se incluye a Honduras entre los países cuyo TPS aparece con el estado de “Termination in effect” (terminación en vigor).
Termination of TEMPORARY Protected Status is now in effect for the following countries.— Homeland Security (@DHSgov) August 14, 2026
For those with terminated TPS: LEAVE NOW or be DEPORTED. https://t.co/Pahpi5pL2Z https://t.co/gYXRJoBYA3
La lista también incluye a Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Birmania y Somalia, según el Departamento de Seguridad Nacional.
En el mensaje publicado por DHS se utiliza una advertencia directa para las personas cuyo TPS ha terminado: “Leave now or be deported”, es decir, abandonar Estados Unidos o exponerse a una deportación.
Terminación del TPS para hondureños
Para los hondureños, la terminación del TPS se encuentra vigente desde el 8 de septiembre de 2025. Aunque el proceso ha sido objeto de litigios judiciales, actualmente la terminación permanece en efecto.
El 9 de febrero de 2026, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dejó sin efecto una orden previa de un tribunal de distrito que había bloqueado la terminación del programa, por lo que, desde esa fecha, las decisiones del gobierno de poner fin al TPS para Honduras están vigentes.
El Departamento de Seguridad Nacional estimaba, hasta julio de 2025, que en Estados Unidos había aproximadamente 72,000 nacionales de Honduras (y extranjeros sin nacionalidad cuya última residencia habitual había sido Honduras) que tenían TPS bajo la designación de Honduras.
No obstante, Rosmery Alonzo, presidenta de Fundación Olanchanos Unidos Por Honduras, dijo a Diario LA PRENSA que una parte de la cantidad estimada por el Departamento de Seguridad Nacional "ha resuelto su situación legal, algunos tienen residencia o visa de trabajo, los afectados, en realidad, son más de 50,000".
¿Qué es el TPS?
El TPS es un programa migratorio que permite a ciudadanos de determinados países permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización de empleo cuando las condiciones en sus países de origen hacen inseguro su retorno.
Con la terminación de la protección, los beneficiarios afectados dejan de contar con ese amparo migratorio, salvo que tengan otro estatus migratorio válido, una solicitud o protección independiente u otra base legal para permanecer en Estados Unidos.
La situación genera preocupación entre las comunidades hondureñas en Estados Unidos, particularmente entre quienes han vivido durante años en el país bajo TPS.
Organizaciones de apoyo a inmigrantes señalan que las personas afectadas deben revisar individualmente su situación migratoria y buscar asesoría legal antes de tomar decisiones sobre su permanencia o salida del país.
DHS mantiene información sobre el programa y sus terminaciones a través de sus canales oficiales. La página de USCIS sobre TPS también registra la situación de las distintas designaciones y sus fechas de terminación. (Departamento de Seguridad Nacional.
La terminación del TPS no significa que todas las personas afectadas sean deportadas automáticamente. Las consecuencias migratorias dependen de la situación particular de cada persona y de si cuenta con otra autorización o protección migratoria.